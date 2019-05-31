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Фальсифицированные лекарства для онкобольных: в Киеве и области обыскивают 11 объектов

Фальсифицированные лекарства для онкобольных: в Киеве и области обыскивают 11 объектов

Киев  •  УНН

 • 21825 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Правоохранители в Киеве и Киевской области проводят обыски по делу о фальсификации медпрепаратов для онкобольных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"... в соответствии с постановлениями Печерского районного суда г. Киева проводятся следственные действия и обыски на 11 объектах в Киеве и Киевской области", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятия проходят в рамках уголовных производств по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", ч.2 ст.321-1 УК Украины "Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств", а также по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители установили, что граждане Украины и иностранцы осуществляли вне таможенного контроля, доставку на территорию Украины фальсифицированного медицинского препарата (онкопрепарата) Keytruda (Китруда, производства США и Австрии), а также его кустарное изготовление на территории Украины и последующую реализацию, как на территории нашего государства так и за его пределами.

По результатам проведенных мероприятий были задержаны несколько человек в порядке ст. 208 УПК Украины после документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda (Китруда) на общую сумму около 7000 долларов.

Обнаружено и изъято значительное количество сильнодействующих ценных фальсифицированных медицинских препаратов на миллионы гривен, полиграфические эскизы и элементы упаковки медпрепаратов, товаро-сопроводительные документы и большое количество средств, полученных незаконным путем. Следственные действия и обыски продолжаются.

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