У Львові паталогоанатом вимагав хабар за розтин тіл

Детективи слідчого управління Головного управління Нацполіції Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На підставі ухвали суду 30 липня проведено обшук у приміщенні патологоанатомічного відділення, під час якого були вилучені комп’ютерна техніка, документація та грошові кошти в сумі 22 000 гривень, 1 600 євро та 2 600 доларів США.

Досудове розслідування триває.