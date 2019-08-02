Во Львове паталогоанатом требовал взятку за вскрытие тел
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. К правоохранителям поступила информация о вымогательстве взяток работниками патологоанатомического отделения одной из львовских больниц за ускорение проведения вскрытий тел, выдачу заключений по его результатам и бальзамирование умерших, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Детективы следственного управления Главного управления Нацполиции Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
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Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
На основании постановления суда 30 июля проведен обыск в помещении патологоанатомического отделения, во время которого были изъяты компьютерная техника, документация и денежные средства в сумме 22 000 гривен, 1600 евро и 2600 долларов США.
Досудебное расследование продолжается.