ВАКС продовжив арешт фігуранту справи про розкрадання 231 млн грн на закупівлі медобладнання для онкохворих

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці залишив під вартою керівника злочинної організації, якого НАБУ та САП підозрюють у масштабному заволодінні коштами під час реалізації проєкту для Національного інституту раку. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України - за даними УНН, йдеться про колишнього директора Національного інституту раку Андрія Шипка.

Деталі

За версією слідства, організатор схеми разом із підконтрольними компаніями та за сприяння посадовців Національного інституту раку забезпечив перемогу "потрібних" учасників у тендерах на закупівлю медичного обладнання в межах державного проєкту "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку".

Слідчі стверджують, що для отримання максимального прибутку вартість обладнання штучно завищували іноді на 50% - йдеться у повідомленні.

Для цього у ланцюги постачання вводили афілійовані з організатором іноземні компанії, змінювали комплектацію приладів і створювали додаткові витрати, щоб обґрунтувати завищену ціну.

За даними НАБУ, збитки від цієї оборудки перевищили 231 млн грн. ВАКС погодився з аргументами обвинувачення щодо ризиків переховування та впливу на свідків, тож підозрюваний залишиться під вартою щонайменше до завершення нового строку запобіжного заходу.

Нагадаємо

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував до ексвиконувача обов'язків директора Національного інституту раку Андрія Шипка, який наразі є депутатом обласної ради, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 млн грн. Він є підозрюваним у справі щодо заволодіння понад 231 млн грн на медобладнанні для онкохворих.