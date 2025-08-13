$41.450.06
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 11323 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 31048 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 60646 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 43365 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 77677 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 41324 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 41405 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 115586 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 104408 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Реклама
УНН Lite
ВАКС продовжив арешт фігуранту справи про розкрадання 231 млн грн на закупівлі медобладнання для онкохворих

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Слідство стверджує, що вартість обладнання штучно завищували на 50%.

ВАКС продовжив арешт фігуранту справи про розкрадання 231 млн грн на закупівлі медобладнання для онкохворих

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці залишив під вартою керівника злочинної організації, якого НАБУ та САП підозрюють у масштабному заволодінні коштами під час реалізації проєкту для Національного інституту раку. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України - за даними УНН, йдеться про колишнього директора Національного інституту раку Андрія Шипка.

Деталі

За версією слідства, організатор схеми разом із підконтрольними компаніями та за сприяння посадовців Національного інституту раку забезпечив перемогу "потрібних" учасників у тендерах на закупівлю медичного обладнання в межах державного проєкту "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку".

Слідчі стверджують, що для отримання максимального прибутку вартість обладнання штучно завищували іноді на 50%

- йдеться у повідомленні.

Для цього у ланцюги постачання вводили афілійовані з організатором іноземні компанії, змінювали комплектацію приладів і створювали додаткові витрати, щоб обґрунтувати завищену ціну.

За даними НАБУ, збитки від цієї оборудки перевищили 231 млн грн. ВАКС погодився з аргументами обвинувачення щодо ризиків переховування та впливу на свідків, тож підозрюваний залишиться під вартою щонайменше до завершення нового строку запобіжного заходу.

Нагадаємо

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував до ексвиконувача обов'язків директора Національного інституту раку Андрія Шипка, який наразі є депутатом обласної ради, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 млн грн. Він є підозрюваним у справі щодо заволодіння понад 231 млн грн на медобладнанні для онкохворих.

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'яКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України