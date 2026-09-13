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Сікорський закликав НАТО посилити навчання біля калінінграда

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Глава МЗС Польщі заявив, що НАТО має проводити більше навчань біля калінінградської області рф. За його словами, це може змусити кремль перекинути сили з України.

Сікорський закликав НАТО посилити навчання біля калінінграда

НАТО має посилити військові навчання біля калінінградської області рф. Про це в рамках щорічної зустрічі YES у Києві заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Варшава дуже уважно стежить за ситуацією у калінінградській області - за інформацією Сікорського, наразі там "практично немає військ".

Отже, путін знає, або припускає, що НАТО є мирним альянсом, і ми не скористаємося його локальною слабкістю. І, можливо, це помилка

- сказав Сікорський.

Він запропонував проведення військових навчань "на нашому боці".

"Щоб він не був упевнений у тому, що саме ми зробимо. І щоб через це йому довелося перекинути частину сил з України", - зазначив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор володимир путін припустився помилки, яку вже колись робила нацистська Німеччина.

путін робить ту саму помилку, що й Третій Рейх - Сікорський про удари по Україні09.09.26, 10:18 • 8561 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Володимир Путін
Калінінградська область
НАТО
Варшава
Україна
Київ