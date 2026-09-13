Сикорский призвал НАТО усилить учения вблизи Калининграда

НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области рф. Об этом в рамках ежегодной встречи YES в Киеве заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Варшава очень внимательно следит за ситуацией в Калининградской области — по информации Сикорского, сейчас там "практически нет войск".

Итак, путин знает или предполагает, что НАТО является мирным альянсом и мы не воспользуемся его локальной слабостью. И, возможно, это ошибка — сказал Сикорский.

Он предложил провести военные учения "на нашей стороне".

"Чтобы он не был уверен в том, что именно мы сделаем. И чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил из Украины", — отметил глава МИД Польши.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор владимир путин допустил ошибку, которую уже когда-то совершала нацистская Германия.

Путин совершает ту же ошибку, что и Третий рейх - Сикорский об ударах по Украине