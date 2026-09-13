Сикорский призвал НАТО усилить учения вблизи Калининграда
Киев • УНН
Глава МИД Польши заявил, что НАТО должно проводить больше учений вблизи Калининградской области РФ. По его словам, это может заставить Кремль перебросить силы из Украины.
НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области рф. Об этом в рамках ежегодной встречи YES в Киеве заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Варшава очень внимательно следит за ситуацией в Калининградской области — по информации Сикорского, сейчас там "практически нет войск".
Итак, путин знает или предполагает, что НАТО является мирным альянсом и мы не воспользуемся его локальной слабостью. И, возможно, это ошибка
Он предложил провести военные учения "на нашей стороне".
"Чтобы он не был уверен в том, что именно мы сделаем. И чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил из Украины", — отметил глава МИД Польши.
Напомним
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор владимир путин допустил ошибку, которую уже когда-то совершала нацистская Германия.
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