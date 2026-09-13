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Сикорский призвал НАТО усилить учения вблизи Калининграда

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Глава МИД Польши заявил, что НАТО должно проводить больше учений вблизи Калининградской области РФ. По его словам, это может заставить Кремль перебросить силы из Украины.

Сикорский призвал НАТО усилить учения вблизи Калининграда

НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области рф. Об этом в рамках ежегодной встречи YES в Киеве заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Варшава очень внимательно следит за ситуацией в Калининградской области — по информации Сикорского, сейчас там "практически нет войск".

Итак, путин знает или предполагает, что НАТО является мирным альянсом и мы не воспользуемся его локальной слабостью. И, возможно, это ошибка

— сказал Сикорский.

Он предложил провести военные учения "на нашей стороне".

"Чтобы он не был уверен в том, что именно мы сделаем. И чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил из Украины", — отметил глава МИД Польши.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор владимир путин допустил ошибку, которую уже когда-то совершала нацистская Германия.

Путин совершает ту же ошибку, что и Третий рейх - Сикорский об ударах по Украине09.09.26, 10:18 • 8569 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Калининградская область
НАТО
Варшава
Украина
Киев