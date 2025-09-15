$41.280.03
Шведський легкоатлет Дюплантіс встановив 14-й світовий рекорд у стрибках з жердиною

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною, подолавши висоту 6,3 метра. Це вже 14-й рекорд у кар'єрі шведського легкоатлета.

Шведський легкоатлет Дюплантіс встановив 14-й світовий рекорд у стрибках з жердиною

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс, який спеціалізується на стрибках з жердиною, встановив черговий світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6.3 м. Загалом це вже 14-й рекорд для спортсмена у кар’єрі. Про це повідомляє Francetvsport, передає УНН.

Арман Дюплантіс щойно встановив новий світовий рекорд - 6,3 метрів. Після двох невдалих спроб швед намагатиметься побити рекорд у Токіо з третьої спроби 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Це вже 14-й рекорд для шведа. У серпні 2025 року на меморіалі Іштвана Дьюлаї в Будапешті Дюплантіс встановив 13-й в кар'єрі світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,29 м.

Нагадаємо

У 2020 році на етапі "Діамантової ліги" в Римі двадцятирічний стрибун з жердиною Арман Дюплантіс зі Швеції встановив світовий рекорд на відкритому повітрі. Швед взяв висоту 6,15 метра, тим самим побивши рекорд Сергія Бубки.

Павло Башинський

Спорт
Рим
Токіо
Швеція
Будапешт