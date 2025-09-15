Шведский легкоатлет Дюплантис установил 14-й мировой рекорд в прыжках с шестом

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 3032 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 10872 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 16254 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 42105 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 31458 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 30364 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34906 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56830 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72663 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105609 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
36%
753мм
Популярные новости
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 17695 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 15278 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 24673 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 19870 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto11:55 • 5588 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 20132 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 24951 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 42125 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 27094 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 106087 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 15515 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 17927 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 28771 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 35119 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 84492 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Financial Times
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

Шведский легкоатлет Дюплантис установил 14-й мировой рекорд в прыжках с шестом

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев высоту 6,3 метра. Это уже 14-й рекорд в карьере шведского легкоатлета.

Шведский легкоатлет Дюплантис установил 14-й мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис, специализирующийся на прыжках с шестом, установил очередной мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,3 м. В общей сложности это уже 14-й рекорд для спортсмена в карьере. Об этом сообщает Francetvsport, передает УНН.

Арман Дюплантис только что установил новый мировой рекорд – 6,3 метра. После двух неудачных попыток швед будет пытаться побить рекорд в Токио с третьей попытки 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Это уже 14-й рекорд для шведа. В августе 2025 года на мемориале Иштвана Дьюлаи в Будапеште Дюплантис установил 13-й в карьере мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,29 м.

Напомним

В 2020 году на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме двадцатилетний прыгун с шестом Арман Дюплантис из Швеции установил мировой рекорд на открытом воздухе. Швед взял высоту 6,15 метра, тем самым побив рекорд Сергея Бубки.

Павел Башинский

Спорт
Рим
Токио
Швеция
Будапешт