Шведский легкоатлет Дюплантис установил 14-й мировой рекорд в прыжках с шестом
Киев • УНН
Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев высоту 6,3 метра. Это уже 14-й рекорд в карьере шведского легкоатлета.
Арман Дюплантис только что установил новый мировой рекорд – 6,3 метра. После двух неудачных попыток швед будет пытаться побить рекорд в Токио с третьей попытки
Дополнение
Это уже 14-й рекорд для шведа. В августе 2025 года на мемориале Иштвана Дьюлаи в Будапеште Дюплантис установил 13-й в карьере мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,29 м.
Напомним
В 2020 году на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме двадцатилетний прыгун с шестом Арман Дюплантис из Швеции установил мировой рекорд на открытом воздухе. Швед взял высоту 6,15 метра, тем самым побив рекорд Сергея Бубки.