Шведський виробник вантажівок Scania намагається впливати на судовий процес - експерт

ukru
Ексклюзив
10:51 • 55683 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 101302 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 133123 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 174395 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 257581 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186369 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179270 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188567 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155296 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160327 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 56317 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 76667 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 103632 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 116349 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 54317 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 257583 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 204066 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298838 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293895 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 420290 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 20132 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 96681 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100701 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96814 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112792 перегляди
Актуальне
Шведський виробник вантажівок Scania намагається впливати на судовий процес - експерт

Шведський виробник вантажівок Scania намагається впливати на судовий процес - експерт

Київ • УНН

 • 16685 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Економічний експерт Віктор Медведь впевнений, що шведський виробник вантажівок Scania використовує доступні способи для того, щоб впливати на апеляційний судовий процес з колишнім українським дилером “Журавлина”, повідомляє УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Слуг народу” прокотили: шведський виробник вантажівок Scania “попіарився” нардепами

Так, експерт вважає, що Scania використовує весь доступний комплекс важелів тиску на судовий процес, навіть розміщуючи білборди поруч з будівлею суду напередодні засідання. 

Цитата:

“Швидше за все, що встановлення біля суду білборда, з урахуванням того, що вони беруть участь в судовому процесі, робиться з метою впливати на суд. З одного боку, це незаконно, бо заборонено втручатися в діяльність судів, це незаконно. Мотиви тут очевидні: якщо вони учасники судового процесу, то хочуть вплинути на це питання. Ось і все — все очевидно”, - зазначає Віктор Медведь.

Деталі

Вплив посла Швеції на судовий процес на рівні заяв в пресі і звернення в різні органи української державної влади з метою лобіювання інтересів шведського бізнесу експерт оцінює негативно. Економічний експерт Віктор Медведь одночасно резюмує, що зі свого боку посол робить те, за що йому платять. 

Що було раніше

Нагадаємо, судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania і українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже майже дев’ять років. Засідання апеляційного суду, перед яким Scania постаралася розмістити свій білборд, було заплановано на п’ятницю, 9 квітня. Але у зв’язку з хворобою судді Ткаченка Б.О. розгляд справи перенесено і про дату наступного засідання поки інформації немає.

Доповнення

Нагадаємо, позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, що, на думку юриста Ростислава Кравця, демонструє принизливе ставлення до України.

“Тут треба питання вирішувати на дипломатичному рівні, так посол намагається втрутитися в суто комерційний процес. І, може, він якимось чином навіть може бути в цьому зацікавлений”, - припустив Кравець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами