Шведський виробник вантажівок Scania намагається впливати на судовий процес - експерт

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Так, експерт вважає, що Scania використовує весь доступний комплекс важелів тиску на судовий процес, навіть розміщуючи білборди поруч з будівлею суду напередодні засідання.

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“Швидше за все, що встановлення біля суду білборда, з урахуванням того, що вони беруть участь в судовому процесі, робиться з метою впливати на суд. З одного боку, це незаконно, бо заборонено втручатися в діяльність судів, це незаконно. Мотиви тут очевидні: якщо вони учасники судового процесу, то хочуть вплинути на це питання. Ось і все — все очевидно”, - зазначає Віктор Медведь.

Деталі

Вплив посла Швеції на судовий процес на рівні заяв в пресі і звернення в різні органи української державної влади з метою лобіювання інтересів шведського бізнесу експерт оцінює негативно. Економічний експерт Віктор Медведь одночасно резюмує, що зі свого боку посол робить те, за що йому платять.

Що було раніше

Нагадаємо, судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania і українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже майже дев’ять років. Засідання апеляційного суду, перед яким Scania постаралася розмістити свій білборд, було заплановано на п’ятницю, 9 квітня. Але у зв’язку з хворобою судді Ткаченка Б.О. розгляд справи перенесено і про дату наступного засідання поки інформації немає.

Доповнення

Нагадаємо, позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, що, на думку юриста Ростислава Кравця, демонструє принизливе ставлення до України.

“Тут треба питання вирішувати на дипломатичному рівні, так посол намагається втрутитися в суто комерційний процес. І, може, він якимось чином навіть може бути в цьому зацікавлений”, - припустив Кравець.