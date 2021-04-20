Шведский производитель грузовиков Scania пытается влиять на судебный процесс - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Экономический эксперт Виктор Медведь уверен, что шведский производитель грузовиков Scania использует доступные способы для того, чтобы влиять на апелляционный судебный процесс с бывшим украинским дилером "Журавлына", сообщает УНН.
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Так, эксперт считает, что Scania использует весь доступный комплекс рычагов давления на судебный процесс, даже размещая биллборды рядом со зданием суда в преддверии заседания.
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“Вероятнее всего, что установление возле суда биллборда, с учетом того, что они участвуют в судебном процессе, делается с целью воздействовать на суд. С одной стороны, это незаконно, потому что запрещено вмешиваться в деятельность судов, это незаконно. Мотивы здесь очевидные: если они участники судебного процесса, то хотят повлиять на этот вопрос. Вот и все — все очевидно”, — отмечает Виктор Медведь.
Детали
Влияние посла Швеции на судебный процесс на уровне заявлений в прессе и обращения в разные органы украинской государственной власти с целью лоббирования интересов шведского бизнеса эксперт оценивает негативно. Экономический эксперт Виктор Медведь одновременно резюмирует, что со своей стороны посол делает то, за что ему платят.
Что было ранее
Напомним, судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлына” продолжаются вот уже почти девять лет. Заседание апелляционного суда, перед которым Scania постаралась разместить свой билборд, было запланировано на пятницу, 9 апреля. Но в связи с болезнью судьи Ткаченко Б.А. рассмотрение дела перенесено и о дате следующего заседания пока информации нет.
Дополнение
Напомним, позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, что, по мнению юриста Ростислава Кравца, демонстрирует унизительное отношение к Украине.
“Здесь надо вопрос решать на дипломатическом уровне, так посол пытается вмешаться в сугубо коммерческий процесс. И, может, он каким-то образом даже может быть в этом заинтересован”, — предположил Кравец.