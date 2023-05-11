Швачка, електромонтер та слюсар: які професії затребувані на ринку праці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. На сьогодні в базі Державної служби зайнятості та "Єдиному порталі вакансій" сумарно 220 тисяч вакансій. Урядовий Telegram окреслив яких працівників потребують українські роботодавці та яку зарплату готові платити, пише УНН.
Деталі
Станом на 11 травня в базі даних Державної служби зайнятості зареєстровано 36 тисяч вакансій. На "Єдиному порталі вакансій" налічується 184 тисячі вакансій.
У професійному розрізі найбільше шукають:
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- кваліфікованих робітників з інструментом – 22% (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник тощо);
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- робітників з обслуговування устаткування та машин – 17% (водій, тракторист-машиніст с/г виробництва, токар, оператор заправних станцій тощо);
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- професіоналів – 15% (вчитель, вихователь, фармацевт, інженер, лікар, психолог, інженер з охорони праці);
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- працівників сфери торгівлі та послуг – 13% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, перукар тощо).
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Середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становив 11 тис. грн. Зокрема:
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- серед працівників сфери торгівлі та послуг – 12 тис. грн;
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- кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств – 8 тис. грн;
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- кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. грн.
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Водночас у базі даних Держслужби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою у 50 і 70 тис. гривень (наприклад, коваль або ливарник металів і сплавів).
Доповнення
У доповіді спеціалізованої установи системи ООН, окрім жахливих гуманітарних витрат, війна в Україні здійснила різкий негативний вплив на економіку країни та ринок праці. За оцінками Міжнародної організації праці, зайнятість у 2022 році була на 15,5% (2,4 мільйона робочих місць) нижчою за доконфліктний рівень 2021 року.
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Як вказує голова фінансового комітету Данило Гетманцев у Telegram, у реальному вимірі середні зарплати скоротились приблизно на 12%. А в доларовому еквіваленті, по середньорічному офіційному курсу (32,34 грн/дол.), середня зарплата, за його даними, скоротилась до 459 дол. ("мінус" 10,5% проти 2021 року).
Найбільші середні зарплати за підсумками минулого року були у сфері інформації та телекомунікацій (30 829 грн), найменші - у поштовій та кур’єрській діяльності (8592 грн).
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