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“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Через війну Україна втратила 2,4 млн робочих місць – ООН

Через війну Україна втратила 2,4 млн робочих місць – ООН

Київ • УНН

 • 245645 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За оцінками Міжнародної організації праці, через повномасштабне вторгнення росії  зайнятість в Україні 2022 року буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижчою, ніж 2021-го. Про це йдеться у доповіді спеціалізованої установи системи ООН, передає УНН.

Деталі

"Окрім жахливих гуманітарних витрат, війна в Україні здійснила різкий негативний вплив на економіку країни та ринок праці. За оцінками МОП, зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 мільйона робочих місць) нижчою за доконфліктний рівень 2021 року", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, цей прогноз не такий низький, як був у квітні 2022 року, коли прогнозували втрату 4,8 млн робочих місць. Позитивні зміни у прогнозі пояснюють збільшенням кількості деокупованих населених пунктів України.

Також аналітики повідомили, що велика кількість внутрішньо переміщених осіб і біженців, які шукають роботу в Україні й інших країнах, ускладнює проблеми й може призвести до зниження заробітної плати.

За оцінками МОП, 10,4% довоєнної робочої сили України зараз є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок. Багато з них раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Нещодавнє опитування показало, що на сьогодні 28% опитаних українських біженців знайшли роботу в країнах, які їх приймають.

"Наслідки (війни росії проти України – ред.) відчуваються на ринках праці сусідніх країн, що може призвести до політичної дестабілізації та дестабілізації ринку праці в цих країнах. Ще далі, у Центральній Азії та в усьому світі вони відбиваються у вищих і нестійких цінах, зростанні відсутності продовольчої безпеки й бідності", – зазначили в МОП.

Нагадаємо

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", станом на початок жовтня майже 40% українців втратили роботу через війну і зараз не працюють. 

Українські Національні Новини

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