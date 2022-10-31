Из-за войны Украина потеряла 2,4 млн рабочих мест – ООН

Детали

"Кроме ужасных гуманитарных расходов, война в Украине оказала резкое негативное влияние на экономику страны и рынок труда. По оценкам МОТ, занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 миллиона рабочих мест) ниже доконфликтного уровня 2021 года", – говорится в сообщении.

Как отметили, этот прогноз не такой низкий, как был в апреле 2022 года, когда прогнозировали потерю 4,8 млн рабочих мест. Положительные изменения в прогнозе объясняют увеличением количества деоккупированных населенных пунктов Украины.

Также аналитики сообщили, что большое количество внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые ищут работу в Украине и других странах, усложняет проблемы и может привести к снижению заработной платы.

По оценкам МОТ, 10,4% довоенной рабочей силы Украины сейчас являются беженцами в других странах. Эта группа из 1,6 млн человек состоит преимущественно из женщин. Многие из них ранее работали в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения. Недавний опрос показал, что сейчас 28% опрошенных украинских беженцев нашли работу в странах, которые их принимают.

"Последствия (войны россии против Украины – ред.) ощущаются на рынках труда соседних стран, что может привести к политической дестабилизации и дестабилизации рынка труда в этих странах. Еще дальше, в Центральной Азии и во всем мире, они отражаются в более высоких и неустойчивых ценах, росте отсутствия продовольственной безопасности и бедности", – сообщили в МОТ.

Напомним

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", по состоянию на начало октября почти 40% украинцев потеряли работу из-за войны и сейчас не работают.