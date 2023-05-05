Що буде з цінами - відповіли у НБУ
Київ • УНН
КИЇв. 5 травня. УНН. Споживчі ціни, як очікується, знизяться за підсумками першого півріччя, і інфляція на кінець року прогнозується на рівні 14,8%. Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за квітень 2023 року, пише УНН.
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"Інфляція в Україні цьогоріч сповільниться до 14,8%. Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року. У другому півріччі темпи зростання споживчих цін зберігатимуться на практично незмінному рівні", - повідомили у НБУ.
Як очікують у Нацбанку, продовольча інфляція в поточному році залишатиметься високою. Пов'язують це із продовженням зростання цін на плодоовочеву продукцію у зв’язку з очікуваним зниженням урожаїв, а також ефектами від подорожчання палива в другому півріччі. Згідно з прогнозом, порівняно дешеві корми стримуватимуть підвищення цін на продукцію тваринництва.
Наступного року, за прогнозом Нацбанку, інфляція сповільниться до 9,6%, а у 2025 році – до 6%. "Ураховуючи припущення про зниження безпекових ризиків з початку 2024 року, закладене у прогноз, подальше відновлення логістики і виробничих потужностей та послідовну монетарну політику НБУ, інфляційний тиск послаблюватиметься", - додали у НБУ.
"У наступні роки зі зменшенням безпекових ризиків продовольча інфляція буде швидко знижуватися завдяки відновленню технологічних і логістичних зв'язків, збільшенню врожаїв та очікуваному зниженню світових цін на продовольство та енергоносії. Це переважить вплив від відновлення споживчого попиту, у тому числі через повернення мігрантів. Відповідно, прогнозується, що за умови відсутності значних нових шоків пропозиції наступного року інфляція сирих продуктів знизиться до однознакового рівня, а до кінця прогнозного періоду – майже до 3%", - зазначили у регуляторі.
При цьому у Нацбанку прогнозують, що у 2023 році реальний ВВП зросте на 2%. У наступні роки відновлення економіки прискориться на тлі закладеного в прогноз зниження безпекових ризиків, прогнозують у НБУ.
Доповнення
На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%, у річному вимірі - на 26,8%. Найбільше за місяць (на 17,3%) подорожчали овочі. На 1,8% зросли ціни на яйця, також на 1-0,4%подорожчали і безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло, цукор, фрукти, риба та продукти з риби. Водночас на 2,3-0,2% подешевшали рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія, сало.