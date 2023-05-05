Что будет с ценами - ответили в НБУ

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Потребительские цены, как ожидается, снизятся по итогам первого полугодия, и инфляция на конец года прогнозируется на уровне 14,8%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года, пишет УНН.

Детали

"Инфляция в Украине в этом году замедлится до 14,8%. Стремительное снижение инфляции ожидается, в частности, в первом полугодии текущего года. Во втором полугодии темпы роста потребительских цен будут сохраняться на практически неизменном уровне", - сообщили в НБУ.

Как ожидают в Нацбанке, продовольственная инфляция в текущем году будет оставаться высокой. Связывают это с продолжением роста цен на плодоовощную продукцию в связи с ожидаемым снижением урожаев, а также эффектами от подорожания топлива во втором полугодии. Согласно прогнозу, сравнительно дешевые корма будут сдерживать повышение цен на продукцию животноводства.

В следующем году, по прогнозу Нацбанка, инфляция замедлится до 9,6%, а в 2025 году – до 6%. "Учитывая предположение о снижении рисков в сфере безопасности с начала 2024 года, заложенное в прогноз, дальнейшее восстановление логистики и производственных мощностей и последовательную монетарную политику НБУ, инфляционное давление будет ослабляться", - добавили в НБУ.

"В последующие годы с уменьшением рисков в сфере безопасности продовольственная инфляция будет быстро снижаться благодаря восстановлению технологических и логистических связей, увеличению урожаев и ожидаемому снижению мировых цен на продовольствие и энергоносители. Это перевесит влияние от восстановления потребительского спроса, в том числе из-за возвращения мигрантов. Соответственно, прогнозируется, что при условии отсутствия значительных новых шоков предложения в следующем году инфляция сырых продуктов снизится до однознакового уровня, а к концу прогнозного периода – почти до 3%", - отметили в регуляторе.

При этом в Нацбанке прогнозируют, что в 2023 году реальный ВВП вырастет на 2%. В последующие годы восстановление экономики ускорится на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности, прогнозируют в НБУ.

Дополнение

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%, в годовом измерении - на 26,8%. Больше всего за месяц (на 17,3%) подорожали овощи. На 1,8% выросли цены на яйца, также на 1-0,4% подорожали и безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыба и продукты из рыбы. В то же время на 2,3-0,2% подешевели рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сало.

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