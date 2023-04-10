Інфляція продовжує сповільнюватися. Овочі - лідери з подорожчання, яйця знову зросли в ціні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Споживча інфляція в Україні сповільнилась у річному вимірі із 24,9% у лютому до 21,3% у березні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.
Деталі
Інфляція на споживчому ринку в березні порівняно із лютим становила 1,5%, з початку року – 3,0%.
Базова інфляція в березні порівняно із лютим становила 1,3%, з початку року – 2,5%.
Ціни на продукти
На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%, у річному вимірі - на 26,8%. Найбільше за місяць (на 17,3%) подорожчали овочі. На 1,8% зросли ціни на яйця, також на 1-0,4%подорожчали і безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло, цукор, фрукти, риба та продукти з риби. Водночас на 2,3-0,2% подешевшали рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія, сало.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у березні підвищилися на 1%.
Одяг і взуття у березні подорожчали на 12,5%, у т.ч. одяг – на 12,5%, взуття – на 12,4%.
Вартість послуг
Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць знизилися на 0,1%, у річному вимірі зросли на 4,6%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% відбулося, як вказано, передусім за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,8%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,9%, за даними Держстату, через здешевлення палива та мастил на 3,0%. Водночас на 5,3% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.