Инфляция продолжает замедляться. Овощи - лидеры по подорожанию, яйца снова выросли в цене
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Потребительская инфляция в Украине замедлилась в годовом измерении с 24,9% в феврале до 21,3% в марте, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.
Детали
Инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем составила 1,5%, с начала года – 3,0%.
Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем составила 1,3%, с начала года – 2,5%.
Цены на продукты
На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%, в годовом измерении - на 26,8%. Больше всего за месяц (на 17,3%) подорожали овощи. На 1,8% выросли цены на яйца, также на 1-0,4% подорожали и безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыба и продукты из рыбы. В то же время на 2,3-0,2% подешевели рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сало.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в марте повысились на 1%.
Одежда и обувь в марте подорожали на 12,5%, в т.ч. одежда – на 12,5%, обувь – на 12,4%.
Стоимость услуг
Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц снизились на 0,1%, в годовом измерении выросли на 4,6%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 0,6% произошел, как указано, прежде всего за счет подорожания амбулаторных услуг на 0,8%.
Цены на транспорт снизились на 0,9%, по данным Госстата, из-за удешевления топлива и масел на 3,0%. В то же время на 5,3% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.