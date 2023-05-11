Швея, электромонтер и слесарь: какие профессии востребованы на рынке труда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На сегодня в базе Государственной службы занятости и "Едином портале вакансий" суммарно 220 тысяч вакансий. Правительственный Telegram очертил в каких кадрах нуждаются украинские работодатели и какую зарплату готовы платить, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 11 мая в базе данных Государственной службы занятости зарегистрировано 36 тысяч вакансий. На "Едином портале вакансий" насчитывается 184 тысячи вакансий.
В профессиональном разрезе больше всего ищут:
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- квалифицированных рабочих с инструментом – 22% (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник и т.д.);
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- рабочих по обслуживанию оборудования и машин – 17% (водитель, тракторист-машинист с/х производства, токарь, оператор заправочных станций и т. п.);
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- профессионалов – 15% (учитель, воспитатель, фармацевт, инженер, врач, психолог, инженер по охране труда);
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- работников сферы торговли и услуг – 13% (продавец, повар, охранник, официант, социальный работник, парикмахер и т.п.).
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Средний размер заработной платы в вакансиях, поданных в службу занятости, составил 11 тыс. грн. В частности:
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- среди работников сферы торговли и услуг – 12 тыс. грн;
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- квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств – 8 тыс. грн;
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- квалифицированных рабочих с инструментом – 11 тыс. грн.
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В то же время в базе данных Госслужбы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой в 50 и 70 тыс. гривен (например, кузнец или литейщик металлов и сплавов).
Дополнение
В докладе специализированного учреждения системы ООН, помимо ужасных гуманитарных издержек, война в Украине оказала резкое негативное влияние на экономику страны и рынок труда. По оценкам Международной организации труда, занятость в 2022 году была на 15,5% (2,4 миллиона рабочих мест) ниже доконфликтного уровня 2021 года.
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Как указывает глава финансового комитета Даниил Гетманцев в Telegram, в реальном измерении средние зарплаты сократились примерно на 12%. А в долларовом эквиваленте, по среднегодовому официальному курсу (32,34 грн/долл.), средняя зарплата, по его данным, сократилась до 459 долл. ("минус" 10,5% против 2021 года).
Самые большие средние зарплаты по итогам прошлого года были в сфере информации и телекоммуникаций (30 829 грн), наименьшие - в почтовой и курьерской деятельности (8592 грн).
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