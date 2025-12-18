Штучний інтелект – один з ключових інструментів сучасноі української дипломатії: Вадим Попко

$42.340.15
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 2720 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 11266 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 11639 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 13136 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 20756 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 26690 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 11640 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 21545 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 18931 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанні
18 грудня, 09:48
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах
18 грудня, 11:18
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
18 грудня, 11:44
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна
18 грудня, 11:45
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував
15:04
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
15:30
Ексклюзив
15:30 • 11266 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував
15:04
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
12:29
Ексклюзив
12:29 • 26690 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
18 грудня, 11:44
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex
17 грудня, 15:05
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп
17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга
17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
17 грудня, 12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16
Штучний інтелект – один з ключових інструментів сучасноі української дипломатії: Вадим Попко

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Професор Вадим Попко висвітлив роль штучного інтелекту в українській дипломатії, посилаючись на студентські роботи. Молодь пропонує інституціоналізувати протидію дезінформації та впровадити етичні механізми ШІ.

Штучний інтелект – один з ключових інструментів сучасноі української дипломатії: Вадим Попко

Штучний інтелект (ШІ) перетворюється на потужний інструмент сучасної української дипломатії, допомагаючи боротися з дезінформацією та захищати національні інтереси в умовах гібридної війни. Про це пише у своєму блозі на РБК-Україна Вадим Попко, професор Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка, передає УНН.

На основі аналізу студентських  робіт на  II-му Всеукраїнському конкурсі есе на тему "Сучасна українська дипломатія: синергія людського та штучного інтелекту на захисті національних інтересів" автор звертає увагу на інноваційні ідеї молоді для інтеграції ШІ в дипломатичну практику.

Зокрема йдеться про інтерес студентів до гібридної  інформаційної війни та до теми фейкових новин, які країна агресор розповсюджує про Україну.  Попко наголошує, що висновок студентів одностайний: Україна повинна перейти від ситуативної до інституційної технологічної моделі протидії дезінформації. 

"Для цього нам потрібні зміни в освітніх програмах, якісно нові аналітичні центри, використання усього потенціалу ШІ та розвиток стратегічних комунікацій. В умовах гібридної війни це є не просто важливим, а критично необхідним для зміцнення національної безпеки", - зазначає професор.

Він підкреслює, що учасники конкурсу вже знаються на вітчизняних ініціативах цифрової трансформації дипломатії і як один з прикладів наводять ШІ-аватар "Вікторія ШІ" , створений МЗС України для консультацій та надання консульських коментарів. Також Вадим Попко звернув увагу, що студенти актуалізують питання необхідності запровадження "Data Embassy" для захисту даних, подібно до естонської моделі, та міжуніверситетську мережу "CheckUA" для OSINT і медіааналізу. Ці ініціативи, на думку професора, допоможуть посилити кібернетичну безпеку країни.

Вадим Попко зауважує, що конкурсанти особливу роль приділяють етичним аспектам ШІ через брак прозорості та ризики упередженості роботи алгоритмів. До прикладу, переможниця конкурсу Катерина Машошина, студентка 4-го курсу  Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка запропонувала створити "етичне квантове дзеркало" для вирішення цього питання. Його суть полягає у тому, що система блокує маніпуляції ще до людського втручання. 

"Фіксація кожної змінної, лінії коду та рішення дійсно здатне виступити запобіжником упередженостей і маніпуляцій і, під час виникнення "когнітивного дисонансу" це спрацює як "червоний прапорець" задля подальшого негайного втручання людини. Таким чином, людський інтелект залишається на першому місці" - цитує роботу переможниці Вадим Попко.

Професор вважає, що студентські ідеї можуть лягти в основу дорожньої карти для Офісу Президента України, МЗС та закладів вищої освіти для створення сучасної етичної ШІ-дипломатії, інституціоналізації цифрових інструментів та формування нового покоління українських дипломатів.

Лілія Подоляк

