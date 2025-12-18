$42.340.15
Искусственный интеллект – один из ключевых инструментов современной украинской дипломатии: Вадим Попко

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Профессор Вадим Попко осветил роль искусственного интеллекта в украинской дипломатии, ссылаясь на студенческие работы. Молодежь предлагает институционализировать противодействие дезинформации и внедрить этические механизмы ИИ.

Искусственный интеллект – один из ключевых инструментов современной украинской дипломатии: Вадим Попко

Искусственный интеллект (ИИ) превращается в мощный инструмент современной украинской дипломатии, помогая бороться с дезинформацией и защищать национальные интересы в условиях гибридной войны. Об этом пишет в своем блоге на РБК-Украина Вадим Попко, профессор Учебно-научного Института международных отношений КНУ им. Т.Г. Шевченко, передает УНН.

На основе анализа студенческих работ на II-м Всеукраинском конкурсе эссе на тему "Современная украинская дипломатия: синергия человеческого и искусственного интеллекта на защите национальных интересов" автор обращает внимание на инновационные идеи молодежи для интеграции ИИ в дипломатическую практику.

В частности, речь идет об интересе студентов к гибридной информационной войне и к теме фейковых новостей, которые страна-агрессор распространяет об Украине. Попко подчеркивает, что вывод студентов единодушен: Украина должна перейти от ситуативной к институциональной технологической модели противодействия дезинформации.

"Для этого нам нужны изменения в образовательных программах, качественно новые аналитические центры, использование всего потенциала ИИ и развитие стратегических коммуникаций. В условиях гибридной войны это не просто важно, а критически необходимо для укрепления национальной безопасности", - отмечает профессор.

Он подчеркивает, что участники конкурса уже знакомы с отечественными инициативами цифровой трансформации дипломатии и в качестве одного из примеров приводят ИИ-аватар "Виктория ИИ", созданный МИД Украины для консультаций и предоставления консульских комментариев. Также Вадим Попко обратил внимание, что студенты актуализируют вопрос необходимости внедрения "Data Embassy" для защиты данных, подобно эстонской модели, и межуниверситетскую сеть "CheckUA" для OSINT и медиаанализа. Эти инициативы, по мнению профессора, помогут усилить кибербезопасность страны.

Вадим Попко отмечает, что конкурсанты особое внимание уделяют этическим аспектам ИИ из-за недостатка прозрачности и рисков предвзятости работы алгоритмов. Например, победительница конкурса Екатерина Машошина, студентка 4-го курса Учебно-научного Института международных отношений КНУ им. Т.Г. Шевченко, предложила создать "этическое квантовое зеркало" для решения этого вопроса. Его суть заключается в том, что система блокирует манипуляции еще до человеческого вмешательства.

"Фиксация каждой переменной, линии кода и решения действительно способна выступить предохранителем предвзятостей и манипуляций и, при возникновении "когнитивного диссонанса", это сработает как "красный флажок" для дальнейшего немедленного вмешательства человека. Таким образом, человеческий интеллект остается на первом месте", - цитирует работу победительницы Вадим Попко.

Профессор считает, что студенческие идеи могут лечь в основу дорожной карты для Офиса Президента Украины, МИД и высших учебных заведений для создания современной этической ИИ-дипломатии, институционализации цифровых инструментов и формирования нового поколения украинских дипломатов.

Лилия Подоляк

ПолитикаТехнологии
российская пропаганда
Война в Украине
Дипломатка
Эстония
Украина