Шольц закликає рф працювати над досягненням "справедливого миру" в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав росію працювати над досягненням справедливого миру в Україні після трьох років війни, передає УНН з посиланням на пресслужбу канцлера.

Тепер росія повинна покласти край своїм щоденним атакам на українські міста та цивільну інфраструктуру і нарешті стати на шлях міцного та справедливого миру - сказав Шольц у своїй заяві після участі у віртуальному саміті, організованому прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером.

Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"

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Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.