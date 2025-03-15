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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Шольц закликає рф працювати над досягненням "справедливого миру" в Україні

Київ • УНН

 • 18939 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав росію припинити атаки на українські міста і стати на шлях міцного миру. Президент України підкреслив важливість гарантій безпеки.

Шольц закликає рф працювати над досягненням "справедливого миру" в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав росію працювати над досягненням справедливого миру в Україні після трьох років війни, передає УНН з посиланням на пресслужбу канцлера.

Тепер росія повинна покласти край своїм щоденним атакам на українські міста та цивільну інфраструктуру і нарешті стати на шлях міцного та справедливого миру

 - сказав Шольц у своїй заяві після участі у віртуальному саміті, організованому прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером.

Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"15.03.2025, 16:28 • 17179 переглядiв

Нагадаємо

Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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