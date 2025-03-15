Шольц закликає рф працювати над досягненням "справедливого миру" в Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав росію припинити атаки на українські міста і стати на шлях міцного миру. Президент України підкреслив важливість гарантій безпеки.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав росію працювати над досягненням справедливого миру в Україні після трьох років війни, передає УНН з посиланням на пресслужбу канцлера.
Тепер росія повинна покласти край своїм щоденним атакам на українські міста та цивільну інфраструктуру і нарешті стати на шлях міцного та справедливого миру
Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"15.03.2025, 16:28 • 17179 переглядiв
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Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.