Шольц призывает рф работать над достижением "справедливого мира" в Украине
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал россию прекратить атаки на украинские города и встать на путь прочного мира. Президент Украины подчеркнул важность гарантий безопасности.
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал россию работать над достижением справедливого мира в Украине после трех лет войны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу канцлера.
Теперь россия должна положить конец своим ежедневным атакам на украинские города и гражданскую инфраструктуру и наконец встать на путь прочного и справедливого мира
Премьер Нидерландов заявил о необходимости "оказать давление на россию"15.03.2025, 16:28 • 17178 просмотров
Напомним
Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.