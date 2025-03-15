Шольц призывает рф работать над достижением "справедливого мира" в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал россию работать над достижением справедливого мира в Украине после трех лет войны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу канцлера.

Теперь россия должна положить конец своим ежедневным атакам на украинские города и гражданскую инфраструктуру и наконец встать на путь прочного и справедливого мира