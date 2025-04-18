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Шмигаль: "Працюємо над тим, аби знизити ціни на ліки та підвищити їх доступність для українців"

Київ • УНН

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Уряд працює над зниженням цін на ліки та розширює програму "Доступні ліки", українці зможуть отримати 600 препаратів безкоштовно. Також розширюється програма "Мобільні аптеки" в 15 регіонах.

Шмигаль: "Працюємо над тим, аби знизити ціни на ліки та підвищити їх доступність для українців"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над тим, аби знизити ціни на ліки та підвищити їх доступність для українців. З кінця лютого спостерігається суттєве зниження середньозваженої роздрібної вартості ліків, включених до переліку ТОП-100. Ідеться про зниження цін на 27%. Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає УНН.

Одночасно працюємо над тим, аби знизити ціни на ліки та підвищити їх доступність для наших громадян. За даними МОЗ, з кінця лютого спостерігається суттєве зниження середньозваженої роздрібної вартості ліків, включених до переліку ТОП-100. Ідеться про зниження цін на 27%. Паралельно ми рекордно розширюємо програму "Доступні ліки", за якою українці можуть отримати 600 препаратів та медичних виробів безкоштовно або з невеликою доплатою. До програми "Доступні ліки" вже цього року долучаться всі аптеки

- сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що постійно розширюється програма "Мобільні аптеки", яка працює вже в 15 регіонах.

Нагадаємо

З 1 березня в Україні набрало чинності нове регулювання фармацевтичного ринку. Постанова Кабінету міністрів України №168 від 14 лютого 2025 року передбачає нові правила регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, було запроваджено обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій. Окрім того, постановою заборонено ритейлу укладати маркетингові угоди з фармвиробниками, які давали можливість аптекам робити знижки для пацієнтів, впроваджувати соціальні проєкти і проводити навчання фармацевтів.

Метою постанови було зниження цін на лікарські засоби та підвищення їхньої доступності для населення. Водночас пацієнтські організації застерігали , що надмірне регулювання може призвести до дефіциту ліків, закриття аптек у малих містах і селищах, а також припинення роботи соціальних програм підтримки пацієнтів. Однак вартість значної кількості лікарських засобів, які не були обрані МОЗ для здешевлення, підвищилась подекуди до 30%.

Експерти прогнозують, що нове регулювання може призвести до дефіциту ліків та зростання цін. Зокрема, заборона маркетингових угод між аптеками та виробниками, яка, по суті, звільнила заводи від необхідності сплачувати відсотки рітейлу, не призвела до зниження відпускних цін на ці 40-60%.

Водночас, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключає можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, що може позначитися на доступності ліків для українців.

Як повідомили УНН в Державній регуляторній службі, попри те, що ця постанова КМУ регуляторна, вона не проходила їхню експертизу. Там наголосили, що це є порушенням Закону про регуляторну політику. Свої висновки до проєкту постанови не надавали також Мін'юст і Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Омбудсмен Дмитро Лубінець, зокрема, звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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