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Шмыгаль: "Работаем над тем, чтобы снизить цены на лекарства и повысить их доступность для украинцев"

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Правительство работает над снижением цен на лекарства и расширяет программу "Доступные лекарства", украинцы смогут получить 600 препаратов бесплатно. Также расширяется программа "Мобильные аптеки" в 15 регионах.

Шмыгаль: "Работаем над тем, чтобы снизить цены на лекарства и повысить их доступность для украинцев"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над тем, чтобы снизить цены на лекарства и повысить их доступность для украинцев. С конца февраля наблюдается существенное снижение средневзвешенной розничной стоимости лекарств, включенных в перечень ТОП-100. Речь идет о снижении цен на 27%. Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает УНН.

Одновременно работаем над тем, чтобы снизить цены на лекарства и повысить их доступность для наших граждан. По данным Минздрава, с конца февраля наблюдается существенное снижение средневзвешенной розничной стоимости лекарств, включенных в перечень ТОП-100. Речь идет о снижении цен на 27%. Параллельно мы рекордно расширяем программу "Доступные лекарства", по которой украинцы могут получить 600 препаратов и медицинских изделий бесплатно или с небольшой доплатой. К программе "Доступные лекарства" уже в этом году присоединятся все аптеки

- сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что постоянно расширяется программа "Мобильные аптеки", которая работает уже в 15 регионах.

Напомним

С 1 марта в Украине вступило в силу новое регулирование фармацевтического рынка. Постановление Кабинета министров Украины №168 от 14 февраля 2025 года предусматривает новые правила регулирования фармацевтического рынка. В частности, было введено ограничение наценок на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий. Кроме того, постановлением запрещено ритейлу заключать маркетинговые соглашения с фармпроизводителями, которые давали возможность аптекам делать скидки для пациентов, внедрять социальные проекты и проводить обучение фармацевтов.

Целью постановления было снижение цен на лекарственные средства и повышение их доступности для населения. В то же время пациентские организации предостерегали, что чрезмерное регулирование может привести к дефициту лекарств, закрытию аптек в малых городах и поселках, а также прекращению работы социальных программ поддержки пациентов. Однако стоимость значительного количества лекарственных средств, которые не были выбраны Минздравом для удешевления, повысилась кое-где до 30%.

Эксперты прогнозируют, что новое регулирование может привести к дефициту лекарств и росту цен. В частности, запрет маркетинговых соглашений между аптеками и производителями, который, по сути, освободил заводы от необходимости выплачивать проценты ритейлу, не привел к снижению отпускных цен на эти 40-60%.

В то же время, Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.

Как сообщили УНН в Государственной регуляторной службе, несмотря на то, что это постановление КМУ регуляторное, оно не проходило их экспертизу. Там отметили, что это является нарушением Закона о регуляторной политике. Свои выводы к проекту постановления не предоставляли также Минюст и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Омбудсмен Дмитрий Лубинец, в частности, обратился в Минздрав и регуляторную службу из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах.

Павел Башинский

Павел Башинский

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