Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства

Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
13:02 • 4990 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
12:47 • 11833 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8350 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
11:53 • 13469 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10314 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9664 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
09:28 • 12163 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14582 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
08:16 • 14077 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 31989 перегляди
8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець14 жовтня, 04:44 • 8112 перегляди
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 10217 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 12132 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 21715 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 3414 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:47 • 11836 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:53 • 13471 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 55107 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 55214 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 2394 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 3068 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 26919 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 31624 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 33016 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства

Під час матчу Уельс-Бельгія у відборі до ЧС-2026 на 65-й хвилині щур вибіг на поле, зупинивши гру. Воротар Тібо Куртуа намагався його спіймати, але гризун втік, згодом його виніс валлійський нападник Джонсон.

Центральним кадром матчу Уельс – Бельгія кваліфікації на ЧС-2026 був момент, коли гру довелося зупинити через "нашестя" щура. Зловити гризуна, що заважав відповідальній спортивній грі, взяв на себе сміливість воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа.

Передає УНН із посиланням на Footboom та BR Football.

Деталі

На стадіоні Кардіфф Сіті, під час поєдинку Уельс – Бельгія у рамках відбору до ЧС-2026, несподівано негадано приземлився щур. Несподіваний гість, представник родини гризунів, став винуватцем незапланованої зупинки відповідального міжнародного матчу. 

Цікаво, що незвичайний інцидент стався на 65-й хвилині, коли рахунок вже був 2-1 на користь гостей - збірної Бельгії. Але у судді не було іншого вибору, окрім як призупинити гру, бо щур вже перетнув поле.

У цей відповідальний момент на середину поля вийшов голкіпер гостей Тібо Куртуа. Він намагався вхопити прибульця - у той момент, коли тварина залишалася нерухомою, Куртуа спробував схопити його. Втім реакція гризуна перевершила спортивну хватку майстра спорту. Щур знову утік.

Далі "гість" матчу пробіг по великій частині ігрового поля, змусивши Де Брюйне (півзахисник збірної Бельгії та італійського "Наполі") та Ко терпляче чекати, поки цей шанувальник футбольного поля з сімейства гризунів нарешті знайде шлях до своєї щурячої "VIP-трибуни".

Невдовзі валлійський нападник Джонсон, поспішаючи продовжити гру, щоб хоча б врятувати нічию для Уельсу, оточив прибульця та відніс до бічної лінії. Коли тварина зникла, натовп зааплодував.

Згодом матч поновили, але завершилась гра все одно перемогою Бельгії. Фінальний рахунок гри: 4-2 на користь "Червоних дияволів".

Нагадаємо

Збірна України з футболу здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації до ЧС-2026, обігравши Азербайджан з рахунком 2:1 у Кракові. Українці посідають друге місце в групі D, відстаючи від Франції на три очки.

Ігор Тележніков

Уельс
Бельгія