Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства

Центральним кадром матчу Уельс – Бельгія кваліфікації на ЧС-2026 був момент, коли гру довелося зупинити через "нашестя" щура. Зловити гризуна, що заважав відповідальній спортивній грі, взяв на себе сміливість воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа.

На стадіоні Кардіфф Сіті, під час поєдинку Уельс – Бельгія у рамках відбору до ЧС-2026, несподівано негадано приземлився щур. Несподіваний гість, представник родини гризунів, став винуватцем незапланованої зупинки відповідального міжнародного матчу.

Цікаво, що незвичайний інцидент стався на 65-й хвилині, коли рахунок вже був 2-1 на користь гостей - збірної Бельгії. Але у судді не було іншого вибору, окрім як призупинити гру, бо щур вже перетнув поле.

У цей відповідальний момент на середину поля вийшов голкіпер гостей Тібо Куртуа. Він намагався вхопити прибульця - у той момент, коли тварина залишалася нерухомою, Куртуа спробував схопити його. Втім реакція гризуна перевершила спортивну хватку майстра спорту. Щур знову утік.

Далі "гість" матчу пробіг по великій частині ігрового поля, змусивши Де Брюйне (півзахисник збірної Бельгії та італійського "Наполі") та Ко терпляче чекати, поки цей шанувальник футбольного поля з сімейства гризунів нарешті знайде шлях до своєї щурячої "VIP-трибуни".

Невдовзі валлійський нападник Джонсон, поспішаючи продовжити гру, щоб хоча б врятувати нічию для Уельсу, оточив прибульця та відніс до бічної лінії. Коли тварина зникла, натовп зааплодував.

Згодом матч поновили, але завершилась гра все одно перемогою Бельгії. Фінальний рахунок гри: 4-2 на користь "Червоних дияволів".

