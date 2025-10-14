Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа
Во время матча Уэльс-Бельгия в отборе к ЧМ-2026 на 65-й минуте крыса выбежала на поле, остановив игру. Вратарь Тибо Куртуа пытался ее поймать, но грызун убежал, впоследствии его вынес валлийский нападающий Джонсон.
Центральным кадром матча Уэльс – Бельгия квалификации на ЧМ-2026 был момент, когда игру пришлось остановить из-за "нашествия" крысы. Поймать грызуна, мешавшего ответственной спортивной игре, взял на себя смелость вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа.
На стадионе Кардифф Сити, во время поединка Уэльс – Бельгия в рамках отбора к ЧМ-2026, неожиданно приземлилась крыса. Неожиданный гость, представитель семейства грызунов, стал виновником незапланированной остановки ответственного международного матча.
Интересно, что необычный инцидент произошел на 65-й минуте, когда счет уже был 2-1 в пользу гостей - сборной Бельгии. Но у судьи не было другого выбора, кроме как приостановить игру, потому что крыса уже пересекла поле.
В этот ответственный момент на середину поля вышел голкипер гостей Тибо Куртуа. Он пытался схватить пришельца - в тот момент, когда животное оставалось неподвижным, Куртуа попытался схватить его. Впрочем, реакция грызуна превзошла спортивную хватку мастера спорта. Крыса снова убежала.
Далее "гость" матча пробежал по большой части игрового поля, заставив Де Брюйне (полузащитник сборной Бельгии и итальянского "Наполи") и Ко терпеливо ждать, пока этот поклонник футбольного поля из семейства грызунов наконец найдет путь к своей крысиной "VIP-трибуне".
Вскоре валлийский нападающий Джонсон, спеша продолжить игру, чтобы хотя бы спасти ничью для Уэльса, окружил пришельца и отнес к боковой линии. Когда животное исчезло, толпа зааплодировала.
Впоследствии матч возобновили, но завершилась игра все равно победой Бельгии. Финальный счет игры: 4-2 в пользу "Красных дьяволов".
