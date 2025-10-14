Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа

$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 1688 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 3460 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 10849 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 7212 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 12642 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10146 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9412 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12139 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14553 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 14060 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярные новости
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 31469 просмотра
8 детей жили без окон, дверей и еды, отец убил собственную дочь: бездействие служб стоит детям жизни - Лубинец14 октября, 04:44 • 7004 просмотра
Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla14 октября, 05:59 • 9342 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка14 октября, 06:35 • 11591 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 21185 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 1694 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 10852 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 12644 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 54722 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 54812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Геннадий Труханов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 1750 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 2262 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 26631 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 31337 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 32739 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
T-72
T-90
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times

Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа

Киев • УНН

 • 2254 просмотра

Во время матча Уэльс-Бельгия в отборе к ЧМ-2026 на 65-й минуте крыса выбежала на поле, остановив игру. Вратарь Тибо Куртуа пытался ее поймать, но грызун убежал, впоследствии его вынес валлийский нападающий Джонсон.

Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа

Центральным кадром матча Уэльс – Бельгия квалификации на ЧМ-2026 был момент, когда игру пришлось остановить из-за "нашествия" крысы. Поймать грызуна, мешавшего ответственной спортивной игре, взял на себя смелость вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Передает УНН со ссылкой на Footboom и BR Football.

Детали

На стадионе Кардифф Сити, во время поединка Уэльс – Бельгия в рамках отбора к ЧМ-2026, неожиданно приземлилась крыса. Неожиданный гость, представитель семейства грызунов, стал виновником незапланированной остановки ответственного международного матча.

Интересно, что необычный инцидент произошел на 65-й минуте, когда счет уже был 2-1 в пользу гостей - сборной Бельгии. Но у судьи не было другого выбора, кроме как приостановить игру, потому что крыса уже пересекла поле.

В этот ответственный момент на середину поля вышел голкипер гостей Тибо Куртуа. Он пытался схватить пришельца - в тот момент, когда животное оставалось неподвижным, Куртуа попытался схватить его. Впрочем, реакция грызуна превзошла спортивную хватку мастера спорта. Крыса снова убежала.

Далее "гость" матча пробежал по большой части игрового поля, заставив Де Брюйне (полузащитник сборной Бельгии и итальянского "Наполи") и Ко терпеливо ждать, пока этот поклонник футбольного поля из семейства грызунов наконец найдет путь к своей крысиной "VIP-трибуне".

Вскоре валлийский нападающий Джонсон, спеша продолжить игру, чтобы хотя бы спасти ничью для Уэльса, окружил пришельца и отнес к боковой линии. Когда животное исчезло, толпа зааплодировала.

Впоследствии матч возобновили, но завершилась игра все равно победой Бельгии. Финальный счет игры: 4-2 в пользу "Красных дьяволов".

Напомним

Сборная Украины по футболу одержала вторую подряд победу в квалификации к ЧМ-2026, обыграв Азербайджан со счетом 2:1 в Кракове. Украинцы занимают второе место в группе D, отставая от Франции на три очка.

Игорь Тележников

СпортУНН Lite
Уэльс
Бельгия