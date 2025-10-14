Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа

Во время матча Уэльс-Бельгия в отборе к ЧМ-2026 на 65-й минуте крыса выбежала на поле, остановив игру. Вратарь Тибо Куртуа пытался ее поймать, но грызун убежал, впоследствии его вынес валлийский нападающий Джонсон.