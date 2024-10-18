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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Щоб пришвидшити розробку засобів РЕБ: виробники можуть тестувати вироби на етапі проєктування, відкрито швидкий доступ - Генштаб

Київ • УНН

 • 12892 перегляди

ЗСУ надали виробникам швидкий доступ до майданчиків для тестування засобів радіоелектронної боротьби. Це дозволить пришвидшити розробку та допуск до експлуатації новітніх зразків озброєння.

Щоб пришвидшити розробку засобів РЕБ: виробники можуть тестувати вироби на етапі проєктування, відкрито швидкий доступ - Генштаб

Масштабування виробництва вітчизняних засобів радіоелектронної боротьби підтримується проектом ЗСУ. Він охоплює спектр послуг, які  необхідні та важливі для випробування військової техніки

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗС України.

Щоб скоротити час розробки та допуску до експлуатації новітніх зразків озброєння, виробники у сфері ОПК, відповідно до інформації Генштабу,  отримали "швидкий доступ до майданчиків, оснащених необхідним обладнанням для тестування".

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Йдеться про випробування різних типів військового озброєння й техніки. Також зазнають про широкий спектр додаткових послуг, - відповідно до методології випробувань і висновків експертів Генштабу.

Послуга "Залізний полігон" дає виробникам озброєння і військової техніки можливість безоплатно проводити тестування своїх виробів ще на етапі проєктування. Один виробник має право неодноразово скористатися послугою протягом процесу створення виробу.

– ідеться у повідомленні.

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