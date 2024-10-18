Чтобы ускорить разработку средств РЭБ: производители могут тестировать изделия на этапе проектирования, открыт быстрый доступ - Генштаб

Масштабирование производства отечественных средств радиоэлектронной борьбы поддерживается проектом ВСУ. Он охватывает спектр услуг, которые необходимы и важны для испытания военной техники

Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Генштаба ВС Украины.

Чтобы сократить время разработки и допуска к эксплуатации новейших образцов вооружения, производители в сфере ОПК, согласно информации Генштаба, получили «быстрый доступ к площадкам, оснащенным необходимым оборудованием для тестирования».

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Речь идет об испытаниях различных типов военного вооружения и техники. Также говорится о широком спектре дополнительных услуг, - в соответствии с методологией испытаний и выводами экспертов Генштаба.

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