Чтобы ускорить разработку средств РЭБ: производители могут тестировать изделия на этапе проектирования, открыт быстрый доступ - Генштаб
Киев • УНН
ВСУ предоставили производителям быстрый доступ к площадкам для тестирования средств радиоэлектронной борьбы. Это позволит ускорить разработку и допуск к эксплуатации новейших образцов вооружения.
Масштабирование производства отечественных средств радиоэлектронной борьбы поддерживается проектом ВСУ. Он охватывает спектр услуг, которые необходимы и важны для испытания военной техники
Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Генштаба ВС Украины.
Чтобы сократить время разработки и допуска к эксплуатации новейших образцов вооружения, производители в сфере ОПК, согласно информации Генштаба, получили «быстрый доступ к площадкам, оснащенным необходимым оборудованием для тестирования».
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Речь идет об испытаниях различных типов военного вооружения и техники. Также говорится о широком спектре дополнительных услуг, - в соответствии с методологией испытаний и выводами экспертов Генштаба.
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