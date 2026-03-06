Ще один день з графіками: завтра у низці областей України вимикатимуть світло

У низці областей України завтра будуть діяти графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 7 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

