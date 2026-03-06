$43.810.09
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ще один день з графіками: завтра у низці областей України вимикатимуть світло

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Завтра, 7 березня, у низці областей України з 08:00 до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Ще один день з графіками: завтра у низці областей України вимикатимуть світло

У низці областей України завтра будуть діяти графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 7 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Енергетика України втратила 24,8 млрд доларів за 4 роки великої війни - інфографіка

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна