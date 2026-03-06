Еще один день с графиками: завтра в ряде областей Украины будут отключать свет

В ряде областей Украины завтра будут действовать графики отключений света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 7 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

Энергетика Украины потеряла 24,8 млрд долларов за 4 года большой войны - инфографика