Сенат США близький до угоди про санкції проти РФ для стримування вторгнення в Україну - Bloomberg

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“Сподіваюся, ми завершуємо роботу над парою елементів, за якими нам необхідно дійти згоди, і ми можемо рухатися вперед”, — заявив у понеділок увечері голова комітету з міжнародних відносин Боб Менендес, демократ із Нью-Джерсі.

Вказано, що пакет санкцій може включати запобіжні заходи.

Однак, трубопровід “Північний потік — 2” залишається ще одним каменем спотикання для законопроекту.

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Що кажуть сенатори

Сенатор Кріс Мерфі, демократ із Коннектикуту та член комітету, сказав, що мета в тому, щоб щось завершити "наступного дня або близько до того", у той час, як обидві сторони обговорюють, чи слід вводити "санкції до вторгнення", які вдарять по Росії.

Мерфі сказав, що згоден з позицією президента США Джо Байдена про те, що санкції мають залежати від вторгнення, щоб вони могли бути стримуючим фактором. Але сенатор сказав, що розуміє бажання республіканців запровадити санкції проти Росії зараз, коли вона грає м'язами вздовж українського кордону. Путін заявив, що не планує вторгнення.

"Я думаю, що є спосіб "розділити дитину" і справедливо визнати, що Путін вже перейшов важливу межу, яка заслуговує на деякі наслідки. Уся річ у тому, щоб укласти двопартійну угоду", — сказав Мерфі.

Сенатор Джим Ріш від Айдахо, головний республіканець у комітеті з міжнародних відносин, висловив оптимізм щодо того, що угода невдовзі буде укладена.

"Ми повідомляємо про прогрес", - сказав він у понеділок увечері.

Сенатор Бен Кардін, демократ із Меріленду, запропонував Конгресу сигналізувати про те, що "Путін уже має право на додаткові санкції, чому б нам не запровадити деякі з них?".

Що відомо про можливі санкції США та ЄС щодо Росії

Кардін сказав, що найсуворіші заходи будуть збережені в резерві на випадок вторгнення, і США повинні розглянути питання про виключення Росії з фінансової системи Swift, якщо вторгнення відбудеться.

"Це з досить важкої руки. Я думаю, ми ясно даємо зрозуміти, що якщо відбудеться вторгнення в Україну, це, безперечно, буде на столі", - додав Кардін.

Однак широко поширена думка, що відключення Росії від Swift малоймовірне через побічні збитки, які це може завдати Європі.

Серед інших невирішених питань на переговорах, що продовжуються, — питання про те, як бути з "Північним потоком — 2" — газопроводом, прокладеним дном Балтійського моря з Росії до узбережжя Німеччини.

За словами людей, знайомих із цим питанням, цього тижня представники адміністрації Байдена, зокрема військові, проінформують законодавців про протистояння навколо України. У четвер заплановано окремі секретні брифінги для всього Сенату, а потім для всієї Палати представників.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.