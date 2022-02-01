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Сенат США близок к соглашению о санкциях против РФ для сдерживания вторжения в Украину - Bloomberg

Сенат США близок к соглашению о санкциях против РФ для сдерживания вторжения в Украину - Bloomberg

Киев • УНН

 • 20139 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Сенате США, где ведут переговоры о пакете санкций, направленных на сдерживание российского вторжения в Украину, выразили оптимизм, что на этой неделе они решат затяжные разногласия и заключат соглашение. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Цитата:

“Надеюсь, мы завершаем работу над парой элементов, по которым нам необходимо прийти к соглашению, и мы можем двигаться вперед”, — заявил в понедельник вечером глава комитета по международным отношениям Боб Менендес, демократ из Нью-Джерси.

Указано, что пакет санкций может упреждающие меры.

Однако трубопровод “Северный поток-2” остается еще одним камнем преткновения для законопроекта.

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Что говорят сенаторы

Сенатор Крис Мерфи, демократ из Коннектикута и член комитета, сказал, что цель в том, чтобы что-то завершить “на следующий день или около того”, в то время как обе стороны обсуждают, следует ли вводить “санкции до вторжения”, которые ударят по России.

Мерфи сказал, что согласен с позицией президента США Джо Байдена о том, что санкции должны зависеть от вторжения, чтобы они могли служить сдерживающим фактором. Но сенатор указал, что понимает желание республиканцев ввести санкции против России сейчас, когда она играет мускулами вдоль украинской границы. Путин заявил, что не планирует вторжения.

“Я думаю, что есть способ "разделить ребенка" и справедливо признать, что Путин уже перешел важную черту, которая заслуживает некоторых последствий. Все дело в том, чтобы заключить двухпартийную сделку”, — сказал Мерфи.

Сенатор Джим Риш от Айдахо, главный республиканец в комитете по международным отношениям, выразил оптимизм в отношении того, что сделка скоро будет заключена.

“Мы сообщаем о прогрессе”, — сказал он в понедельник вечером.

Сенатор Бен Кардин, демократ из Мэриленда, предложил Конгрессу сигнализировать о том, что “Путин уже имеет право на дополнительные санкции, почему бы нам не ввести некоторые из них?”

Что известно о возможных санкциях США и ЕС в отношении России

Кардин сказал, что самые суровые меры будут сохранены в резерве на случай вторжения, и что США должны рассмотреть вопрос об исключении России из финансовой системы Swift, если вторжение произойдет.

“Это с довольно тяжелой руки Я думаю, мы ясно даем понять, что если произойдет вторжение в Украину, это, безусловно, будет на столе”, — добавил Кардин.

Однако широко распространено мнение, что отключение России от Swift маловероятно из-за побочного ущерба, который это может нанести Европе.

Среди других нерешенных вопросов на продолжающихся переговорах — вопрос о том, как нам быть с “Северным потоком — 2” — газопроводом, проложенным по дну Балтийского моря из России к побережью Германии.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, на этой неделе представители администрации Байдена, в том числе военные, проинформируют законодателей о противостоянии вокруг Украины. В четверг запланированы отдельные секретные брифинги для всего Сената, а затем для всей Палаты представителей.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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