WSJ узнал о плане санкций администрации Байдена против РФ: пока без отключения от SWIFT

Детали

"Администрация Байдена дорабатывает свои цели для шквала экономических санкций против России, если она нападет на Украину, нанося удар по крупным российским банкам, государственным компаниям и ключевому импорта, хотя стратегия сталкивается с препятствиями", - пишет The Wall Street Journal.

"Потенциальные цели включают несколько крупнейших российских государственных банков, таких как банк ВТБ, запрет на всю торговлю новыми выпусками суверенного долга России и применение экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника", - сообщили авторы статьи, которую цитирует Politico.

При этом в статье указано, что окончательное решение еще не принято.

"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT, базовой инфраструктуры, которая облегчает финансовые транзакции между банками по всему миру", - сказал один из чиновников в статье для WSJ.

Эксперт по нефти из Йельского университета Грегори Брю, пишет Politico, указывает, что администрация Байдена, "вероятно, осознала, что санкции, которые блокируют покупку Европой российской нефти/нафтогаза, повлияют на рынки и будут способствовать росту цен. Недостаточно резервных мощностей, чтобы восполнить российский пробел в ближайшей перспективе".

WSJ также отмечает недавно отмеченное экспертами всего политического спектра, что Москва давно предвидела этот момент: "Сейчас Россия лучше подготовлена, с более глубокими валютными резервами, меньшей зависимостью от внешнего долга, более быстрым экономическим ростом и растущими ценами на нефть — основным источником доходов страны" .

По-прежнему возможно, что законопроект о санкциях в отношении России, проект которого в настоящее время находится в Сенате США, мог бы юридически предписать некоторые из этих или других санкций, включая исключение России из SWIFT, о чем давно ходят слухи, пишет издание.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.