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WSJ дізнався про план санкцій адміністрації Байдена проти РФ: поки без відключення від SWIFT

WSJ дізнався про план санкцій адміністрації Байдена проти РФ: поки без відключення від SWIFT

Київ • УНН

 • 30183 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. План санкцій адміністрації президента США Джо Байдена, що ретельно охороняється, на випадок вторгнення Росії в Україну, тепер оприлюднений The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

"Адміністрація Байдена доопрацьовує свої цілі для шквалу економічних санкцій проти Росії, якщо вона нападе на Україну, завдаючи удару по крупних російських банках, державних компаніях та ключовому імпорту, хоча стратегія стикається з перешкодами", - пише The Wall Street Journal.

"Потенційні цілі включають кілька найбільших російських державних банків, таких як банк ВТБ, заборону на всю торгівлю новими випусками суверенного боргу Росії і застосування експортного контролю в ключових секторах, таких як передова мікроелектроніка", - повідомили автори статті, яку цитує Politico.

При цьому у статті вказано, що остаточне рішення ще не ухвалено.

"На даний момент не обговорюються санкції щодо експорту нафти та природного газу або відключення Росії від SWIFT, базової інфраструктури, яка полегшує фінансові транзакції між банками по всьому світу", - сказав один із чиновників у статті для WSJ.

Експерт з нафти з Єльського університету Грегорі Брю, пише Politico, вказує, що адміністрація Байдена, "ймовірно, усвідомила, що санкції, які блокують покупку Європою російської нафти/нафтогазу, вплинуть на ринки і сприятимуть зростанню цін. Недостатньо резервних потужностей, щоб заповнити російську прогалину у найближчій перспективі".

WSJ також наголошує на нещодавно відзначеному експертами всього політичного спектру, що Москва давно передбачала цей момент: "Зараз Росія краще підготовлена, з глибшими валютними резервами, меншою залежністю від зовнішнього боргу, швидшим економічним зростанням і зростаючими цінами на нафту — основним джерелом доходів країни" .

Як і раніше, можливо, що законопроект про санкції щодо Росії, проект якого наразі перебуває в Сенаті США, може юридично передбачити деякі з тих чи інших санкцій, включаючи виключення Росії зі SWIFT, про що давно ходять чутки, пише видання.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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