Щонайменше шість українських компаній заявили про будівництво нових тваринницьких комплексів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Вітчизняні годувальники анонсували збільшення виробництва продуктів харчування, повідомляє УНН.
ТОВ “Кусто Агро” планує побудувати на Житормищині сучасний потужний тваринницький комплекс на 1,2 тис. голів дійного стада. Планується, що комплекс буде зведений у селі Липне Любарського району Житомирської області.
“На комплексі планують отримувати добові надої по 35 л на корову, для чого буде закуплено високопродуктивне поголів’я за кордоном. У разі успіху компанія збудує другу чергу на 3 тис. голів”, — йдеться у повідомленні.
Раніше про плани збільшити поголів’я великої рогатої худоби заявили вже в компанії Grain Alliance (ТОВ “Баришівська зернова компанія”). Планується, що до кінця поточного року молочно-товарна ферма в селі Овсюки Гребінківського району Полтавської області, яка входить в компанію Grain Alliance, збільшить поголів’я дійного стада до 400 голів.
Ще один приклад — “Кищенці”, яке до 2020 року планує збільшити поголів’я ВРХ майже втричі.
Колишня “Даноша”, перейменована в “Гудвеллі Україна”, анонсувала будівництво нового заводу на 700 робочих місць.
“Овостар Юніон” цього року планує збільшити виробництво яєць на 5%, інвестувавши в будівництво нових тваринницьких комплексів 15 млн дол.
Вінницька птахофабрика агрохолдингу “Миронівський хлібопродукт” — найбільшого виробника курятини під брендами ТМ “Наша Ряба”, ТМ “Qualiko”, ТМ “Ukranian Chiken” — запускає цього року другу виробничу лінію. До 2020 року очікується, що виробництво курятини тільки на цьому птахокомплексі досягне 1 млн тонн на рік.
У Державній фіскальної службі “Миронівський хлібопродукт” вважають одним з головних “годувальників” України.
Завдяки цій компанії Вінницький регіон став лідером рейтингу ключових постачальників продуктів тваринного походження. Крім внутрішнього ринку України, “МХП” годує і інші країни світу. У минулому році Європейський Союз закупив у “МХП” третину всього експортного обсягу.