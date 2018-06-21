Как минимум шесть украинских компаний заявили о строительстве новых животноводческих комплексов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Отечественные кормильцы анонсировали увеличение производства продуктов питания, сообщает УНН.
ООО “Кусто Агро” планирует построить в Житомирской области современный мощный животноводческий комплекс на 1,2 тыс. голов дойного стада. Планируется, что комплекс будет возведен в селе Липно Любарского района Житомирской области.
“На комплексе планируют получать суточные надои по 35 л на корову, для чего закуплено высокопроизводительное поголовье за рубежом. В случае успеха компания построит вторую очередь на 3 тыс. голов”, — говорится в сообщении.
Ранее о планах увеличить поголовье крупного рогатого скота заявили уже в компании Grain Alliance (ООО “Барышевская зерновая компания”). Планируется, что до конца текущего года молочно-товарная ферма в селе Овсюки Гребенковского района Полтавской области, которая входит в компанию Grain Alliance, увеличит поголовье дойного стада до 400 голов.
Еще один пример — “Кищенцы, которое до 2020 года планирует увеличить поголовье КРС почти втрое.
Бывшая “Даноша”, переименованная в “Гудвелли Украина”, анонсировала строительство нового завода на 700 рабочих мест.
“Овостар Юнион” в этом году планирует увеличить производство яиц на 5%, инвестировав в строительство новых животноводческих комплексов 15 млн долл.
Винницкая птицефабрика агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” — крупнейшего производителя курятины под брендами ТМ “Наша Ряба”, ТМ “Qualiko”, ТМ “Ukranian Chiken” — запускает в этом году вторую производственную линию. К 2020 году ожидается, что производство курятины только на этом птицекомплексе достигнет 1 млн тонн в год.
В Государственной фискальной службе “Мироновский хлебопродукт” считают одним из главных “кормильцев” Украина.
Благодаря этой компании Винницкий регион стал лидером рейтинга ключевых поставщиков продуктов животного происхождения. Кроме внутреннего рынка Украины, “МХП” кормит и другие страны мира. В прошлом году Европейский Союз закупил у “МХП” треть всего экспортного объема.