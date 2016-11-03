Ще декілька років без науки — і Україна втратить свій ядерний потенціал

$41.320.07
47.030.11
ukru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 21199 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 24670 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 17193 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 38766 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 167826 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 143004 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 145598 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136883 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 137393 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196920 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 55924 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 70512 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 75915 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

15 квітня, 07:22 • 73091 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 50391 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 21201 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 24672 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 25255 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 34215 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

15 квітня, 07:22 • 73373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 13184 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 17160 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

15 квітня, 07:01 • 18686 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 114087 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 115481 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Ще декілька років без науки — і Україна втратить свій ядерний потенціал

Київ • УНН

 • 31038 перегляди

Потенціал України щодо забезпечення себе ураном власного виробництва достатньо високий. За розвіданими запасами урану Україна посідає десяте місце у світі і перше в Європі. Проте задля реалізації цієї мети варто докласти чимало зусиль, і не лише фінансових.

Ще декілька років без науки — і Україна втратить свій ядерний потенціал

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Для нарощування власного урановидобування в Україні слід докласти  багато зусиль, зокрема йдеться про кадровий потенціал геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, науково-методичну підтримку цих робіт, про потребу у держпрограмі та про обмін науковим досвідом з країнами-партнерами України. Про це у бліц-інтерв’ю УНН зазначив член-кореспондент НАН України за спеціальністю ядерна енергетика, директор ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Георгій Лисиченко.

— Урядовці, особливо останнім часом, згадали про потенціал України до нарощування власного урановидобування, з метою зменшення залежності від РФ в питаннях забезпечення вітчизняних АЕС ядерним паливом. Так у чому власне цей наш потенціал на сьогодні полягає? Які реальні цифри цього потенціалу?

— Почнемо з того, який потенціал у нас був, а який став. Відкриття та дослідження ланцюгової реакції на основі ділення ядер урану дали поштовх до розвитку в другій половині 30-х років ХХ століття ядерної фізики, хімії, а в подальшому — ядерної енергетики. Ще в 1940 році Президією Академії наук СРСР була створена “Уранова комісія”, метою якої було створення і освоєння комплексної програми робіт по урану.

Під час Другої світової війни була доведена принципова можливість застосування урану для виготовлення ядерних боєзарядів і багато країн, які брали участь у військових діях долучилися до питань пошуку розвитку урану, і виготовлення з нього ядерних зарядів. У той період були розроблені та запущені перші дослідні ядерні реактори військового призначення: у 1942 р. — в м.Чикаго, США, спроектований групою вчених-фізиків Чиказького університету під керівництвом Е.Фермі); в 1946 р. — в СРСР, створений групою фізиків та інженерів під керівництвом І.В.Курчатова). Сполучені Штати Америки в рамках так званого Манхеттенського проекту створили перші атомні бомби, які випробували і застосували на практиці в серпні 1945 р. бомбардували японські міста Хіросіма та Нагасакі. Проте мало хто знає, що перша в світі заявка на винахід з виготовлення атомної бомби була датована 17 жовтня 1940 р. і належала українським вченим — співробітникам Харківського фізико-технічного інституту Академії наук УРСР В.О.Маслову та В.С.Шпінелю “Про використання урану як вибухової і отруйної речовини”, але у зв’язку із секретністю, вона потрапила до чиновників КДБ і потрапила на полиці архів і була виявлена лише після завершення Другої Світової війни.

До 1945 р. в СРСР практично не було розвіданих родовищ урану. Необхідну сировину для досліджень отримували з країн Європи — з Болгарії, Румунії, Чехословаччини.

Уже в 1945 році було виявлено значні запаси уранових руд в Україні, в Кіровоградській області. І після цього розпочалися інтенсивні роботи з розвідки уранових руд по інших регіонах. Ці пошуки були досить успішними і на даний період ми розвідали і те, що ми офіційно представляємо у МАГАТЕ — це 23 родовища. Запаси цих руд складають 235 тис. тонн — це ресурсна частина, а розвідана частина. 131 тис. тонн.

Треба також зазначити, що в даний час в Україні розвідане і введене в експлуатацію Новоконстянтинівське родовище уранових руд, яке за запасами є найбільше в Європі.

Важливо також відмітити, що за наявними оцінками геологів, ресурсний потенціал України складає 3% розвіданих світових запасів урану, це 10 місце в світі серед країн які мають уранові родовища. А якщо врахувати потенціал встановлених запасів, тобто розвіданих за категоріями А і Б, то Україна переміститься на 7 місце у світі. Це свідчить про відносно високий потенціал нашої країни щодо нарощування урановидобутку.

— Коментуючи можливості нарощення власного урановидобутку, експерти звертають увагу на його собівартість ...

— Так, одним з найважливіших економічних показників при видобуванні уранової руди, як раз є собівартість технологічних процесів видобування цих руд. Під час оцінювання якості уранових руд враховують не тільки вміст урану в них і легкість його вилучення за допомогою технологічних процесів, а й наявність супутніх корисних елементів, які можливо отримати підчас видобутку урану. Так от, більшість українських родовищ за вмістом урану відносять до бідних руд, проте наявні технологічні процеси та відносно дешева робоча сила, розташування родовищ поблизу переробних підприємств, що забезпечує незначні транспортні витрати, дозволяє нам конкурувати з видобувними підприємствами інших країн. Якщо руди коштують близько 40—80 доларів за кілограм (уже виробленої руди), то у нас за оцінками МАГАТЕ, таких розвіданих запасів із собівартістю 40—80 доларів за кілограм приблизно 131 тис. тонн, а наприклад, у США — десь 62 тис. тонн.

Тобто, руди в нас достатньо, його (урану — ред.) навіть вистачить на 100 років, якщо використовувати уран власного виробництва для виготовлення ядерного палива. Однак вже протягом тривалого часу замість того, аби використовувати власний ресурсний потенціал, ми продовжуємо витрачати мільйонні кошти на закупівлю ядерного палива для наших АЕС. Свої урановидобувні та переробні потужності забезпечують наші потреби лише на 30—40%. В Енергетичній стратегії України на період до 2030 року ставилось завдання забезпечити вітчизняну ядерну енергетику паливом власного виробництва. Для вирішення цієї задачі держава створила концерн “Ядерне паливо”, планувала розширити потужності базового підприємства з видобутку і переробки уранових руд ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, та побудувати завод з виробництва ядерного палива біля м.Смоліно Кіровоградської області. Проте, як вже зараз зрозуміло, ці плани залишаться лише на папері і не будуть реалізовані.

Є певні об’єктивні обставини, виникнення такої ситуації:

· суттєве погіршення відносин з Росією і військові конфлікти на сході України призвели до припинення договору щодо будівництва заводу з виробництва ядерного палива, проект якого був розроблений за російською технологією;

· затяжна економічна криза в державі, що не дозволяє вкладати кошти в розширення виробництва, в наукові проекти модернізації виробничих процесів;

· відсутність узгодженості у верхніх ешелонах влади в енергетичних пріоритетах держави на середньострокову і довгострокову перспективу.

— Ви сказали, що розвідники урану свого часу вважалися елітою. А як сьогодні? Чи багато взагалі охочих вивчати геологічні науки?

— У цьому контексті я б хотів додати про виробничий і кадровий потенціал. В Україні у післявоєнні роки була створена потужна геологічна і гірничодобувна галузі, яка займалася розвідкою і переробкою уранової сировини. Геологи і гірники, які займалися ураном були, так скажімо, елітою в країні. Базовою установою, яка цим займалася у Міністерстві геології була Експедиція “Кіровгеологія”, база її знаходиться в м.Києві, в ряді регіонів України були її філіали (експедиції і партії). На жаль, зараз “Кіровгеологія” знаходиться в занепаді — в минулі роки закрився ряд її великих регіональних філій, геологи працюють на 30—40 відсотків робочого часу. Такі негативні процеси і по інших геологічних напрямах досліджень, у тому числі і в науковій сфері. Зараз ми фактично втрачаємо той потенціал геологів, який би міг плідної працювати і виховати наступну зміну фахівців.

Геологічна галузь за останні роки в нашій країні стала зовсім не популярна і ті геологи, які набиралися до вишів, вони фактично не знаходили роботи за спеціальністю, тому що галузь зовсім не мала коштів на розвиток. А в 2016 р. ситуація була доведена просто до кризових показників, тому що всі геологічні вузи і факультети, а вони є і в Київському, Львівському, ,Харківському університетах, в Гірничому університеті в Дніпрі та інших містах разом на бюджет набрали усього 67 студентів. Це означає, що ми не тільки перестаємо готувати кадри геологів, а будуть скорочуватися вузи і факультети, роботу почнуть шукати і перепрофільовуватись досвідчені професори і доценти.

Одним словом — в усій геологічній галузі, її технічному, кадровому і ї науковому забезпеченні ситуація критична. Це одна з причин, що відповідає на ваше запитання.

Загалом затяжна економічна криза в державі дуже сильно вдарила по всіх академічних установах і по науці, в цілому. Дещо про наш Інститут геохімії навколишнього середовища він був створений в 1996 р. на базі двох відділень — “Металогенії” та “Радіогеохімії” Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. Відділення металогенії безпосередньо займалося науковим супроводом робіт з пошуку та розвитку уранової сировини та супутніх елементів. Його очолював Видатний вчений-уранщик — першовідкривач Жовторіченського родовища урану — академік Яков Миколайович Бєлєвцев. Керівником другого відділення був відомий вчений-радіогеохімік — академік Емлен Володимирович Соботович. Зараз наш інститут геохімії навколишнього середовища є правонаступником цих двох структур. У нас продовжуються дослідження за напрямом “мінерально-сировинні ресурси для ядерної енергетики”, але виживати і працювати з кожним роком становиться все важче — недостатнє фінансування на проведення експедиційних досліджень, скорочення штатів, відсутність коштів на оновлення технічної і технологічної бази. Всі співробітники Інституту зараз попереджені про можливе скорочення штатів і після 1 січня 2017 р їх можуть звільнити, бо не відомо, яким буде бюджетне фінансування, і тому ситуація критична.

— Чи є вихід ?

— Я вже сказав, що ми маємо дуже хороші запаси, ми маємо дуже хороший гірничо-збагачувальний комбінат у місті Жовті Води, який займається видобування, переробкою і первинним збагаченням руд, і при певній зацікавленості держави та інвесторів Україна могла б стати базовою країною на європейському континенті з переробки і збагачення уранових руд, а також створенню ядерного палива власного виробництва для наших же реакторів.

Але, якщо така ситуація буде продовжуватися, то за 2—5 років ми просто повністю втратимо весь свій потенціал. Отже, такі невеселі прогнози і критична ситуація з розвитком однієї з найбільш важливих галузей видобутку і переробки енергетичної сировини для ядерної енергетики. Наразі, ядерна енергетика залишатиметься привабливою у найближче століття для всіх країн світу — і це факт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.38
Bitcoin
$85,585.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.98
Золото
$3,237.74
Ethereum
$1,644.04