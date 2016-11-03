Еще несколько лет без науки - и Украина потеряет свой ядерный потенциал

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Для наращивания собственной уранодобычи в Украине следует приложить много усилий, в частности речь идет о кадровом потенциале геологоразведочной и горнодобывающей отраслей, научно-методическую поддержку этих работ, о необходимости в госпрограмме и об обмене научным опытом со странами-партнерами Украины. Об этом в блиц-интервью УНН отметил член-корреспондент НАН Украины по специальности ядерная энергетика, директор ГУ "Институт геохимии окружающей среды НАН Украины" Георгий Лисиченко.

- Чиновники, особенно в последнее время, вспомнили о потенциале Украины к наращиванию собственного урановидобування, с целью уменьшения зависимости от РФ в вопросах обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом. Так в чем собственно этот наш потенциал сегодня заключается? Реальные цифры этого потенциала?

- Начнем с того, какой потенциал у нас был, а какой стал. Открытие и исследование цепной реакции на основе деления ядер урана дали толчок к развитию во второй половине 30-х годов ХХ века ядерной физики, химии, а в дальнейшем - ядерной энергетики. Еще в 1940 году Президиумом Академии наук СССР была создана "Урановая комиссия", целью которой было создание и освоение комплексной программы работ по урану.

Во время Второй мировой войны была доказана принципиальная возможность применения урана для изготовления ядерных боезарядов и многие страны, которые принимали участие в военных действиях присоединились к вопросам поиска развития урана, и изготовление из него ядерных зарядов. В тот период были разработаны и запущены первые исследовательские ядерные реакторы военного назначения: в 1942 - в г. Чикаго, США, спроектированный группой ученых-физиков Чикагского университета под руководством Е.Ферми; в 1946 гг. - в СССР, созданный группой физиков и инженеров под руководством И.В.Курчатова. Соединенные Штаты Америки в рамках так называемого Манхэттенского проекта создали первые атомные бомбы, которые испытали и применили на практике в августе 1945 г. Бомбили японские города Хиросима и Нагасаки. Однако мало кто знает, что первая в мире заявка на изобретение по изготовлению атомной бомбы была датирована 17 октября 1940 года и принадлежала украинским ученым - сотрудникам Харьковского физико-технического института Академии наук УССР В.А. Маслову и В.С.Шпинелю "О использование урана как взрывчатого и отравляющего вещества ", но в связи с секретностью, она попала к чиновникам КГБ и попала на полки архив и была обнаружена только после окончания Второй Мировой войны.

До 1945 г. в СССР практически не было разведанных месторождений урана. Необходимое сырье для исследований получали из стран Европы - из Болгарии, Румынии, Чехословакии.

Уже в 1945 году были выявлены значительные запасы урановых руд в Украине, в Кировоградской области. И после этого начались интенсивные работы по разведке урановых руд по другим регионам. Эти поиски были достаточно успешными и на данный период мы разведали и то, что мы официально представляем в МАГАТЭ - это 23 месторождения. Запасы этих руд составляют 235 тыс. тонн - это ресурсная часть, а исследованная часть. 131 тыс. тонн.

Надо также отметить, что в настоящее время в Украине разведано и введено в эксплуатацию Новоконстантиновское месторождение урановых руд, которое по запасам является крупнейшим в Европе.

Важно также отметить, что по имеющимся оценкам геологов, ресурсный потенциал Украины составляет 3% разведанных мировых запасов урана, это 10 место в мире среди стран, которые имеют урановые месторождения. А если учесть потенциал установленных запасов, то есть разведанных по категориям А и Б, то Украина переместится на 7 место в мире. Это свидетельствует об относительно высоком потенциале нашей страны по наращиванию уранодобычи.

- Комментируя возможности наращивания собственной уранодобычи, эксперты обращают внимание на его себестоимость ...

- Да, одним из важнейших экономических показателей при добыче урановой руды, как раз является себестоимость технологических процессов добычи этих руд. При оценке качества урановых руд учитывают не только содержание урана в них и легкость его извлечения с помощью технологических процессов, но и наличие сопутствующих полезных элементов, которые можно получить во время добычи урана. Так вот, большинство украинских месторождений по содержанию урана относят до бедных руд, однако имеющиеся технологические процессы и относительно дешевая рабочая сила, расположение месторождений вблизи перерабатывающих предприятий, обеспечивает незначительные транспортные расходы, что позволяет нам конкурировать с добывающими предприятиями других стран. Если руды стоят около 40-80 долларов за килограмм (уже произведенной руды), то у нас по оценкам МАГАТЭ, таких разведанных запасов с себестоимостью 40-80 долларов за килограмм примерно 131 тыс. тонн, а например, в США - где-то 62 тыс. тонн.

То есть, руды у нас достаточно, его (урана - ред.) даже хватит на 100 лет, если будет использовать уран собственного производства для изготовления ядерного топлива. Однако уже на протяжении длительного времени вместо того, чтобы использовать собственный ресурсный потенциал, мы продолжаем тратить миллионные средства на закупку ядерного топлива для наших АЭС. Свои уранодобывающие и перерабатывающие мощности обеспечивают наши потребности лишь на 30-40%. В Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года ставилась задача обеспечить отечественную ядерную энергетику топливом собственного производства. Для решения этой задачи государство создало концерн "Ядерное топливо", планировала расширить мощности базового предприятия по добыче и переработке урановых руд ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", и построить завод по производству ядерного топлива у г.Смолино Кировоградской области. Однако, как уже сейчас понятно, эти планы останутся только на бумаге и не будут реализованы.

Есть определенные объективные обстоятельства, возникновение такой ситуации:

· Существенное ухудшение отношений с Россией и военные конфликты на востоке Украины привели к прекращению договора о строительстве завода по производству ядерного топлива, проект которого был разработан по российской технологии;

· Затяжной экономический кризис в государстве, что не позволяет вкладывать средства в расширение производства, в научные проекты модернизации производственных процессов;

· Отсутствие согласованности в верхних эшелонах власти в энергетических приоритетах государства на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

- Вы сказали, что разведчики урана в свое время считались элитой. А как сегодня? Много вообще желающих изучать геологические науки?

- В этом контексте я бы хотел добавить про производственный и кадровый потенциал. В Украине в послевоенные годы была создана мощная геологическая и горнодобывающая отрасли, которая занималась разведкой и переработкой уранового сырья. Геологи и горняки, которые занимались ураном были, так скажем, элитой в стране. Базовым учреждением, которое этим занималась в Министерстве геологии была Экспедиция "Кировгеология", база ее находится в Киеве, в ряде регионов Украины были ее филиалы (экспедиции и партии). К сожалению, сейчас "Кировгеология" находится в упадке - в прошлые годы закрылся ряд ее крупных региональных филиалов, геологи работают на 30-40 процентов рабочего времени. Такие негативные процессы и по другим геологическим направлениям исследований, в том числе и в научной сфере. Сейчас мы фактически теряем тот потенциал геологов, который бы мог плодотворно работать и воспитать следующую смену специалистов.

Геологическая отрасль в последние годы в нашей стране стала совсем не популярна и те геологи, которые набирались в вузы, они фактически не находили работы по специальности, потому что отрасль совсем не имела средств на развитие. А в 2016 г. ситуация была доведена просто до кризисных показателей, потому что все геологические вузы и факультеты, а они есть и в Киевском, Львовском,, Харьковском университетах, в Горном университете в Днепре и других городах вместе на бюджет набрали всего 67 студентов. Это значит, что мы не только перестаем готовить кадры геологов, а будут сокращаться вузы и факультеты, работу начнут искать и перепрофилироваться опытные профессора и доценты.

Одним словом - во всей геологической отрасли, ее техническом, кадровом и в научном обеспечении ситуация критическая. Это одна из причин, что отвечает на ваш вопрос.

В общем затяжной экономический кризис в государстве очень сильно ударил по всем академических учреждениях и по науке, в целом. Несколько о нашем Институте геохимии окружающей среды Он был создан в 1996г. На базе двух отделений - "Металлогении" и "Радиогеохимии" Института геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины. Отделение металлогении непосредственно занималось научным сопровождением работ по поиску и развития уранового сырья и сопутствующих элементов. Его возглавлял выдающийся ученый-уранщик - первооткрыватель Желтореченского месторождения урана - академик Яков Николаевич Белевцев. Руководителем второго отделения был известный ученый-радиогеохимик - академик Эмлен Владимирович Соботович. Сейчас наш институт геохимии окружающей среды является правопреемником этих двух структур. У нас продолжаются исследования по направлению "минерально-сырьевые ресурсы для ядерной энергетики", но выживать и работать с каждым годом становится все труднее - недостаточное финансирование на проведение экспедиционных исследований, сокращение штатов, отсутствие средств на обновление технической и технологической базы. Все сотрудники Института сейчас предупреждены о возможном сокращении штатов и после 1 января 2017 г. их могут уволить, потому что не известно, каким будет бюджетное финансирование, и поэтому ситуация критическая.

- Есть ли выход?

- Я уже сказал, что мы имеем очень хорошие запасы, мы имеем очень хороший горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды, который занимается добычей, переработкой и первичным обогащением руд, и при определенной заинтересованности государства и инвесторов Украина могла бы стать базовой страной на европейском континенте по переработке и обогащению урановых руд, а также созданию ядерного топлива собственного производства для наших же реакторов.

Но, если такая ситуация будет продолжаться, то за 2-5 лет мы просто полностью потеряем весь свой потенциал. Вот, такие невеселые прогнозы и критическая ситуация с развитием одной из самых важных отраслей добычи и переработки энергетического сырья для ядерной энергетики. Сейчас ядерная энергетика будет оставаться привлекательной в ближайшее столетие для всех стран мира - и это факт.