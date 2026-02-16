$43.100.11
Ексклюзив
11:42 • 6330 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

СБУ затримала агентів рф, які підірвали фургон біля будівлі спецслужби у Києві

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 140 перегляди

СБУ затримала двох російських агентів, які 11 лютого підірвали автомобіль біля однієї з будівель СБУ в Києві. Зловмисники начинили фургон вибухівкою та дистанційно його підірвали.

СБУ затримала агентів рф, які підірвали фургон біля будівлі спецслужби у Києві

Служба безпеки України "по гарячих слідах" затримала двох російських агентів, які 11 лютого цього року підірвали автомобіль неподалік однієї з будівель СБУ у центрі Києва. Операцію провели протягом доби після теракту, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, зловмисники начинили вибухівкою фургон і припаркували його поряд з одним із об’єктів СБУ на одній із центральних вулиць столиці. Після цього авто дистанційно підірвали.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ протягом доби затримало двох агентів рф, які вчинили теракт на одній із центральних вулиць Києва 11 лютого цього року. За матеріалами справи, зловмисники спочатку начинили вибухівкою, а потім підірвали фургон, припаркований поряд з одним із об'єктів СБУ

- йдеться у дописі.

Як встановило розслідування, виконанням російського замовлення займався завербований ворогом 47-річний військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби на Сумщині.

Після втечі з гарнізону дезертир "заліг на дно" на заході України.

Згодом, за вказівкою куратора, він залучив до співпраці 29-річного спільника з Києва, якому представився українським спецслужбістом і доручив зробити саморобний вибухових пристрій з дистанційною активацією.

Також російські "замовники" придбали через підставних осіб вживаний фургон і замовили його переобладнання нібито під реанімобіль для перевезення поранених воїнів Сил оборони.

Для цього продавці авто встановили в салоні машини кисневі та газові балони, а також облаштували всередині вебкамеру з віддаленим доступом, якою потім скористалися російські спецслужбісти.

Насправді газобалонне обладнання мало спрацювати для підсилення вражаючої дії вибуху, а за допомогою відеопристрою рашисти стежили за паркуванням фургона на місці запланованого теракту.

Після виготовлення СВП фігуранти заклали його всередині фургона і швидко залишили локацію. Далі рашисти дистанційно підірвали авто.

Під час обшуків за місцями тимчасового проживання зловмисників виявлено комплектуючі до саморобної бомби, камери відеоспостереження та сім-карти, які готувалися для нових терактів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом агентам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ повідомляє про активізацію вербування українців російськими спецслужбами, які видають себе за українських правоохоронців. Вони використовують фейкові повістки та онлайн-знайомства для шантажу та примусу до диверсійної діяльності.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніКримінал
російська пропаганда
Техніка
Обшук
Війна в Україні
Служба безпеки України
Україна
Київ