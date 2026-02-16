СБУ задержала агентов РФ, взорвавших фургон возле здания спецслужбы в Киеве

Служба безопасности Украины "по горячим следам" задержала двух российских агентов, которые 11 февраля этого года взорвали автомобиль неподалеку от одного из зданий СБУ в центре Киева. Операцию провели в течение суток после теракта, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, злоумышленники начинили взрывчаткой фургон и припарковали его рядом с одним из объектов СБУ на одной из центральных улиц столицы. После этого авто дистанционно взорвали.

Главное управление внутренней безопасности СБУ в течение суток задержало двух агентов рф, совершивших теракт на одной из центральных улиц Киева 11 февраля этого года. По материалам дела, злоумышленники сначала начинили взрывчаткой, а затем взорвали фургон, припаркованный рядом с одним из объектов СБУ - говорится в сообщении.

Как установило расследование, выполнением российского заказа занимался завербованный врагом 47-летний военнослужащий ВСУ, самовольно покинувший место службы на Сумщине.

После побега из гарнизона дезертир "залег на дно" на западе Украины.

Впоследствии, по указанию куратора, он привлек к сотрудничеству 29-летнего сообщника из Киева, которому представился украинским спецслужбистом и поручил сделать самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией.

Также российские "заказчики" приобрели через подставных лиц подержанный фургон и заказали его переоборудование якобы под реанимобиль для перевозки раненых воинов Сил обороны.

Для этого продавцы авто установили в салоне машины кислородные и газовые баллоны, а также обустроили внутри веб-камеру с удаленным доступом, которой потом воспользовались российские спецслужбисты.

На самом деле газобаллонное оборудование должно было сработать для усиления поражающего действия взрыва, а с помощью видеоустройства рашисты следили за парковкой фургона на месте запланированного теракта.

После изготовления СВУ фигуранты заложили его внутри фургона и быстро покинули локацию. Далее рашисты дистанционно взорвали авто.

Во время обысков по местам временного проживания злоумышленников обнаружены комплектующие к самодельной бомбе, камеры видеонаблюдения и сим-карты, которые готовились для новых терактов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим агентам о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ сообщает об активизации вербовки украинцев российскими спецслужбами, которые выдают себя за украинских правоохранителей. Они используют фейковые повестки и онлайн-знакомства для шантажа и принуждения к диверсионной деятельности.