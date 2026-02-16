$43.100.11
Эксклюзив
13:44 • 878 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 2972 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 12792 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 12786 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 19105 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 28011 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 33471 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 64334 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48515 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38703 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

СБУ задержала агентов РФ, взорвавших фургон возле здания спецслужбы в Киеве

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

СБУ задержала двух российских агентов, которые 11 февраля взорвали автомобиль возле одного из зданий СБУ в Киеве. Злоумышленники начинили фургон взрывчаткой и дистанционно его подорвали.

СБУ задержала агентов РФ, взорвавших фургон возле здания спецслужбы в Киеве

Служба безопасности Украины "по горячим следам" задержала двух российских агентов, которые 11 февраля этого года взорвали автомобиль неподалеку от одного из зданий СБУ в центре Киева. Операцию провели в течение суток после теракта, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, злоумышленники начинили взрывчаткой фургон и припарковали его рядом с одним из объектов СБУ на одной из центральных улиц столицы. После этого авто дистанционно взорвали.

Главное управление внутренней безопасности СБУ в течение суток задержало двух агентов рф, совершивших теракт на одной из центральных улиц Киева 11 февраля этого года. По материалам дела, злоумышленники сначала начинили взрывчаткой, а затем взорвали фургон, припаркованный рядом с одним из объектов СБУ

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, выполнением российского заказа занимался завербованный врагом 47-летний военнослужащий ВСУ, самовольно покинувший место службы на Сумщине.

После побега из гарнизона дезертир "залег на дно" на западе Украины.

Впоследствии, по указанию куратора, он привлек к сотрудничеству 29-летнего сообщника из Киева, которому представился украинским спецслужбистом и поручил сделать самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией.

Также российские "заказчики" приобрели через подставных лиц подержанный фургон и заказали его переоборудование якобы под реанимобиль для перевозки раненых воинов Сил обороны.

Для этого продавцы авто установили в салоне машины кислородные и газовые баллоны, а также обустроили внутри веб-камеру с удаленным доступом, которой потом воспользовались российские спецслужбисты.

На самом деле газобаллонное оборудование должно было сработать для усиления поражающего действия взрыва, а с помощью видеоустройства рашисты следили за парковкой фургона на месте запланированного теракта.

После изготовления СВУ фигуранты заложили его внутри фургона и быстро покинули локацию. Далее рашисты дистанционно взорвали авто.

Во время обысков по местам временного проживания злоумышленников обнаружены комплектующие к самодельной бомбе, камеры видеонаблюдения и сим-карты, которые готовились для новых терактов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим агентам о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ сообщает об активизации вербовки украинцев российскими спецслужбами, которые выдают себя за украинских правоохранителей. Они используют фейковые повестки и онлайн-знакомства для шантажа и принуждения к диверсионной деятельности.

Алла Киосак

