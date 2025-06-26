СБУ та поліція проводять відпрацювання у центрі Києва: можлива перевірка документів
Київ • УНН
Служба безпеки та Нацполіція проводять планові безпекові заходи у Шевченківському районі Києва, спрямовані на перевірку антитерористичного захисту. Можливі обмеження руху, огляд будівель та перевірка документів громадян, тому необхідно мати при собі документи.
Служба безпеки та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва, які включають в себе огляди та можливу перевірку документів, обмеження проходу та проїзду вулицями, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.
Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей
Повідомляється, що під час безпекових заходів правоохоронці:
- проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
- вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.
Відпрацювання, як вказано, відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.
"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", - ідеться у повідомленні.
СБУ закликала людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. "Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - зазначили у СБУ.
У спецслужбі наголосили, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.
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