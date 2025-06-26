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СБУ та поліція проводять відпрацювання у центрі Києва: можлива перевірка документів

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Служба безпеки та Нацполіція проводять планові безпекові заходи у Шевченківському районі Києва, спрямовані на перевірку антитерористичного захисту. Можливі обмеження руху, огляд будівель та перевірка документів громадян, тому необхідно мати при собі документи.

СБУ та поліція проводять відпрацювання у центрі Києва: можлива перевірка документів

Служба безпеки та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва, які включають в себе огляди та можливу перевірку документів, обмеження проходу та проїзду вулицями, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей

- повідомили у СБУ.

Повідомляється, що під час безпекових заходів правоохоронці:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
    • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
      • вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

        Відпрацювання, як вказано, відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

        "Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", - ідеться у повідомленні.

        СБУ закликала людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. "Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - зазначили у СБУ.

        У спецслужбі наголосили, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

        СБУ проводить безпекові заходи у Львові: перевірятимуть документи, авто і громадські приміщення15.05.25, 14:56 • 2535 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКиїв
        Національна поліція України
        Служба безпеки України
        Київ
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