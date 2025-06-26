СБУ и полиция проводят отработку в центре Киева: возможна проверка документов
Киев • УНН
Служба безопасности и Нацполиция проводят плановые мероприятия безопасности в Шевченковском районе Киева, направленные на проверку антитеррористической защиты. Возможны ограничения движения, осмотр зданий и проверка документов граждан, поэтому необходимо иметь при себе документы.
Служба безопасности и Нацполиция проводят меры безопасности в центре Киева, которые включают в себя осмотры и возможную проверку документов, ограничение прохода и проезда по улицам, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.
Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые меры безопасности на территории Шевченковского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей
Сообщается, что во время мер безопасности правоохранители:
- проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (жилья, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;
- будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
Отработки, как указано, будут проходить с учетом правового режима военного положения.
"Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - говорится в сообщении.
СБУ призвала людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. "Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - отметили в СБУ.
В спецслужбе подчеркнули, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.
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