СБУ и полиция проводят отработку в центре Киева: возможна проверка документов

Служба безопасности и Нацполиция проводят меры безопасности в центре Киева, которые включают в себя осмотры и возможную проверку документов, ограничение прохода и проезда по улицам, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые меры безопасности на территории Шевченковского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей - сообщили в СБУ.

Сообщается, что во время мер безопасности правоохранители:

проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (жилья, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;

будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отработки, как указано, будут проходить с учетом правового режима военного положения.

"Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - говорится в сообщении.

СБУ призвала людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. "Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - отметили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

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