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СБУ и полиция проводят отработку в центре Киева: возможна проверка документов

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Служба безопасности и Нацполиция проводят плановые мероприятия безопасности в Шевченковском районе Киева, направленные на проверку антитеррористической защиты. Возможны ограничения движения, осмотр зданий и проверка документов граждан, поэтому необходимо иметь при себе документы.

СБУ и полиция проводят отработку в центре Киева: возможна проверка документов

Служба безопасности и Нацполиция проводят меры безопасности в центре Киева, которые включают в себя осмотры и возможную проверку документов, ограничение прохода и проезда по улицам, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые меры безопасности на территории Шевченковского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей

- сообщили в СБУ.

Сообщается, что во время мер безопасности правоохранители:

  • проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (жилья, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
    • осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;
      • будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

        Отработки, как указано, будут проходить с учетом правового режима военного положения.

        "Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - говорится в сообщении.

        СБУ призвала людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. "Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - отметили в СБУ.

        В спецслужбе подчеркнули, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

        СБУ проводит меры безопасности во Львове: будут проверять документы, автомобили и общественные помещения15.05.25, 14:56 • 2535 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоКиев
        Национальная полиция Украины
        Служба безопасности Украины
        Киев
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