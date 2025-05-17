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СБУ розпочала підготовку до обміну “1000 на 1000” осіб

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

СБУ розпочала підготовку до обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000", узгодженою в Стамбулі. Формуються списки та готується інфраструктура для прийому українських воїнів.

СБУ розпочала підготовку до обміну “1000 на 1000” осіб

Служба безпеки України вже розпочала підготовку до обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000", про що українська та російська делегація домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України уже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб. Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і які можуть бути передані рф

- йдеться в повідомленні.

В СБУ наголосили, що разом з МОЗ та усіма відповідними структурами проводиться підготовка до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні.

Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових

- додали в СБУ.

Нагадаємо

Україна і росія під час переговорів обговорили можливість масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000".

У ГУР зазначили, що російська сторона погодилася здійснити обмін 1 тис. осіб, і що Україна вже опрацьовує списки тих осіб, які повернуться на батьківщину.

Очільник російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі, помічник президента рф володимир мединський за підсумками зустрічі з українською делегацією заявляв, що найближчими днями росія та Україна проведуть масштабний обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".

На наступному тижні може відбутися обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", про що українська та російська делегація домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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