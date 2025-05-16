росія і Україна проведуть найближчими днями обмін полоненими “1000 на 1000” - мединський

Найближчими днями росія та України проведуть масштабний обмін полоненими за формулою "1000 на 1000". Про це заявив глава російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі, помічник президента рф володимир мединський за підсумками зустрічі з українською делегацією, передає УНН.

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Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими - тисяча на тисячу осіб - сказав мединський.

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Голова української делегації на українсько-російських переговорах, міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що під час перемовин з російською делегацією у Стамбулі обговорювалося припинення вогню та обмін полоненими.

Нагадаємо

У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.