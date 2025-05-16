россия и Украина проведут в ближайшие дни обмен пленными “1000 на 1000” - мединский

В ближайшие дни россия и Украина проведут масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000". Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента рф владимир мединский по итогам встречи с украинской делегацией, передает УНН.

Детали

В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными - тысяча на тысячу человек - сказал мединский.

Дополнение

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров заявлял, что во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле обсуждалось прекращение огня и обмен пленными.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились через около два часа от начала.