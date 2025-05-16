россия и Украина проведут в ближайшие дни обмен пленными “1000 на 1000” - мединский

$41.470.07
46.380.21
ukenru
На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров
13:30 • 13619 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
13:06 • 21923 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

11:56 • 25314 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

09:33 • 69291 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

08:56 • 59380 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 58246 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 157403 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 171138 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 149370 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 183021 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
86%
749мм
Популярные новости

Ночная атака рф на Киевскую область затронула два района: показали последствия

16 мая, 06:30 • 49799 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

16 мая, 07:26 • 72424 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

16 мая, 07:49 • 83887 просмотра

Переговоры с россиянами в Стамбуле: что известно по состоянию на 11:00

16 мая, 08:01 • 18459 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 50152 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 251271 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 242413 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 303939 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 366837 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 420308 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Рустем Умєров

Хакан Фидан

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

13:03 • 2162 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 50608 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

16 мая, 07:26 • 72848 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 80343 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 117924 просмотра
Актуальное

Северный поток

Телеграмма

Хранитель

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

россия и Украина проведут в ближайшие дни обмен пленными “1000 на 1000” - мединский

Киев • УНН

 • 792 просмотра

В ближайшие дни Украина и россия осуществят обмен пленными по формуле "1000 на 1000". Переговоры состоялись в Стамбуле, где стороны обсудили прекращение огня.

россия и Украина проведут в ближайшие дни обмен пленными “1000 на 1000” - мединский

В ближайшие дни россия и Украина проведут масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000". Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента рф владимир мединский по итогам встречи с украинской делегацией, передает УНН.

Детали

В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными - тысяча на тысячу человек

- сказал мединский.

Дополнение

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров заявлял, что во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле обсуждалось прекращение огня и обмен пленными.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились через около два часа от начала.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаполитикаНовости Мира
Рустем Умєров
Украина
Brent
$64.76
Bitcoin
$103,989.10
S&P 500
$5,921.13
Tesla
$347.68
Газ TTF
$35.22
Золото
$3,183.06
Ethereum
$2,605.83