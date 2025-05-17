СБУ начала подготовку к обмену “1000 на 1000” человек

Служба безопасности Украины уже начала подготовку к обмену военнопленными по формуле "1000 на 1000", о чем украинская и российская делегации договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к обмену 1000 на 1000 человек. В частности, СБУ формирует перечень российских военных, содержащихся в украинском плену и которые могут быть переданы рф - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами проводится подготовка к приему украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену.

Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных - добавили в СБУ.

Напомним

Украина и россия во время переговоров обсудили возможность масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000".

В ГУР отметили, что российская сторона согласилась осуществить обмен 1 тыс. человек, и что Украина уже прорабатывает списки тех лиц, которые вернутся на родину.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента рф владимир мединский по итогам встречи с украинской делегацией заявлял, что в ближайшие дни россия и Украина проведут масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000".

На следующей неделе может состояться обмен пленными в формате "1000 на 1000", о чем украинская и российская делегация договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая.