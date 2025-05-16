росія погодилася на обмін 1000 осіб, робота вже почалася - ГУР

Російська сторона погодилася здійснити обмін 1 тис. осіб. Уже починаючи з сьогоднішнього дня Україна опрацьовує списки тих осіб, які повернуться на батьківщину. Про це заявив заступник начальника ГУР, член делегації для переговорів у Стамбулі Вадим Скібіцький за підсумками українсько-російських переговорів у Стамбулі, передає УНН.

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"Сьогодні одним із важливих елементів наших переговорів - це досягнення згоди з російської сторони на повернення наших громадян, наших українців додому. Російська сторона погодилася здійснити обмін 1 тис. осіб. Найближчим часом, а вже починаючи з сьогоднішнього дня ми опрацьовуємо списки тих осіб, які повернуться на батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною. Ви знаєте, що нам повернули тіла наших загиблих героїв. Через те ми будемо робити все для того, щоб кожен громадянин України повернувся додому", - сказав Скібіцький.

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Нагадаємо

Україна і росія під час переговорів обговорили можливість масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000".