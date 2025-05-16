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Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и россии
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россия согласилась на обмен 1000 человек, работа уже началась - ГУР

Киев • УНН

 • 686 просмотра

россия согласилась обменять 1000 человек с Украиной. По словам Вадима Скибицкого, украинская сторона уже начала обрабатывать списки для возвращения граждан домой.

россия согласилась на обмен 1000 человек, работа уже началась - ГУР

Российская сторона согласилась осуществить обмен 1 тыс. человек. Уже начиная с сегодняшнего дня Украина прорабатывает списки тех лиц, которые вернутся на родину. Об этом заявил заместитель начальника ГУР, член делегации для переговоров в Стамбуле Вадим Скибицкий по итогам украинско-российских переговоров в Стамбуле, передает УНН.

Детали

"Сегодня одним из важных элементов наших переговоров - это достижение согласия с российской стороны на возвращение наших граждан, наших украинцев домой. Российская сторона согласилась осуществить обмен 1 тыс. человек. В ближайшее время, а уже начиная с сегодняшнего дня мы прорабатываем списки тех лиц, которые вернутся на родину. У нас есть нормальный опыт работы с российской стороной. Вы знаете, что нам вернули тела наших погибших героев. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы каждый гражданин Украины вернулся домой", - сказал Скибицкий.

"На щите": Украина вернула тела 909 павших защитников16.05.25, 13:03 • 2576 просмотров

Напомним

Украина и россия во время переговоров обсудили возможность масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000".

Павел Башинский

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