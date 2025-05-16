"На щиті": Україна повернула тіла 909 полеглих захисників
Київ • УНН
В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів. Репатріаційні заходи були успішно завершені.
Україна повернула тіла 909 загиблих українських захисників, повідомив у п'ятницю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників
Повідомляється, що з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курахівського напрямку; Покровського напрямку; Бахмутського напрямку; Вугледарського напрямку; Луганського напрямку; Запорізького напрямку; Сумського напрямку; Харківського напрямку; з моргів на території рф.
У коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - ідеться у повідомленні.
"На щиті": в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників18.04.25, 14:04 • 29321 перегляд