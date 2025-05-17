Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

На наступному тижні може відбутися обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", про що українська та російська делегація домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня, заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у суботу, 17 травня, в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні… по списках, ви ж розумієте - буде обмін, скажімо так, кого зможем забрати - того будем забирати. І так само віддавати", - сказав Буданов.

Доповнення

Україна і росія під час переговорів обговорили можливість масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000".

У ГУР зазначили, що російська сторона погодилася здійснити обмін 1 тис. осіб, і що Україна вже опрацьовує списки тих осіб, які повернуться на батьківщину.

Глава російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі, помічник президента рф володимир мединський за підсумками зустрічі з українською делегацією заявляв, що найближчими днями росія та України проведуть масштабний обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".